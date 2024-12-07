Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
В подмосковной Лобне стычка в ресторане обернулась поножовщиной и стрельбой
В Лобне в результате драки со стрельбой пострадали четыре человека
В подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
В подмосковной Лобне произошла драка со стрельбой и поножовщиной, в результате которой пострадали четыре человека, указано в Telegram-канале ведомства.
Инцидент случился у одного из ресторанов на ул. Чайковского, где между двумя мужчинами и сотрудниками заведения возник конфликт. Злоумышленники использовали нож и произвели несколько выстрелов из травматического оружия в сторону персонала, после чего скрылись.
Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Полиция установила одного из правонарушителей. Им оказался местный житель 1997 года рождения. Его задержали и доставили в территориальный отдел МВД. Разыскивается его сообщник.
Полиция проводит проверку. В результате будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Сотрудники правопорядка продолжают работать над установлением всех обстоятельств произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в городе Коломна Московской области один несовершеннолетний атаковал другого с ножом во время туристического слета. А в Москве мигранты из Средней Азии устроили массовую драку с поножовщиной после конфликта с клиентом девушек легкого поведения из Киргизии.