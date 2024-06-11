В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Дети устроили поножовщину на турслете в Подмосковье
В городе Коломна в Московской области один несовершеннолетний с ножом атаковал другого, инцидент произошел в ходе туристического слета, сообщили в региональном ГСУ СК.
Происшествие случилось 10 июня в лесном массиве Коломны. Между двумя детьми начался конфликт, после чего один из участников ссоры, пятиклассник, нанес ножом удар другому - семикласснику, сообщает ведомство на своем сайте.
Пострадавшему экстренно оказали медицинскую помощь, он находится на стационарном лечении.
Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе расследования оценят действия педагогов по статье о халатности. Следователи и криминалисты допрашивают участников конфликта, назначена судмедэкспертиза.