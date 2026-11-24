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Собянин: В сторону Московского региона за ночь летели 355 беспилотников
За минувшую ночь в направлении столичного региона были запущены 355 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В период с 23:00 мск 23 ноября по 8:00 мск 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 БПЛА», – указал градоначальник в Max.
Он добавил, что большая часть аппаратов была нейтрализована силами противовоздушной обороны Минобороны на дальних подступах к столице.
Кроме того, 63 вражеских беспилотника были уничтожены непосредственно на подлете к городу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на подлете к столице ликвидировали 11 беспилотников, через некоторое время – еще 10.
На прошлой неделе мэр Москвы сообщил об уничтожении четырех направлявшихся в сторону города дронов.