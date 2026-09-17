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    Участие в выборах станет вкладом в победу России
    В Росавиации сообщили о высоком спросе на самолеты «Байкал»
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
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    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда
    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    17 сентября 2026, 03:15 • Новости дня

    Россия сократила вложения в государственный долг США

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем российских инвестиций в государственные облигации США в июле сократился до 25 млн долларов, следует из данных американского Минфина.

    Объем российских вложений в государственные облигации США в июле снизился с 27 млн до 25 млн долларов, передает ТАСС. На долгосрочные бумаги пришлось 22 млн долларов, а на краткосрочные – 3 млн долларов.

    В июне этот показатель составлял 27 млн долларов, в мае – 29 млн долларов, а в апреле – 26 млн долларов.

    Резкое сокращение российских инвестиций в американский госдолг началось весной 2018 года. Тогда за месяц объем вложений упал с 96 млрд до 48,7 млрд долларов.

    В пресс-службе Центробанка отметили, что регулятор не владеет казначейскими обязательствами США. Крупнейшим держателем американских госбумаг в июле оставалась Япония с вложениями около 1,103 трлн долларов. Следом идут Британия и Китай, который планомерно сокращает инвестиции в долг США.


    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку

    ФРС США увеличила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых

    Tекст: Вера Басилая

    Американская Федеральная резервная система (ФРС) увеличила ключевой показатель на 25 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания.

    Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку – на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, передает РИА «Новости». Данный шаг полностью совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

    В последний раз ведомство шло на подобное ужесточение монетарной политики в июле 2023 года. Тогда ставка была увеличена до 5,25-5,5% годовых.

    Ранее участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее.

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    16 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом на планете и признался в желании вновь посетить страну.

    Карлсон выразил желание снова посетить Россию, передает ТАСС. В интервью программе «60 минут» он признался в особой симпатии к стране и ее культуре.

    «Я хотел бы приехать в Россию, с удовольствием, потому что это прекрасное место. Я объездил практически весь мир. Россия – это мое самое любимое место. Мне нравится русская культура, литература. Сибирь – может быть, самое прекрасное место. Безусловно, я хотел бы вернуться», – сказал Карлсон.

    Журналист добавил, что осуществить такую поездку в настоящее время непросто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист заявил о явном превосходстве Москвы над Нью-Йорком.

    Летом он признался в глубокой симпатии к России.

    Во время своего первого визита в столицу репортер назвал этот город очень красивым.

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    16 сентября 2026, 13:09 • Новости дня
    Захарова ужаснулась словам Буша об убийстве русских на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими слова бывшего президента США Джорджа Буша–младшего об убийстве русских как главной задаче Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что была поражена словами бывшего американского лидера о задачах Киева, передает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, она напомнила о разговоре Джорджа Буша–младшего с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    В 2022 году экс-президент США в беседе с пранкерами назвал убийство максимального числа русских главной задачей Украины.

    «Я когда первый раз это услышала, я не поверила своим ушам. Я думаю: «Нет, этого не может быть в XXI веке. Это же нацизм, фашизм, расизм в одном флаконе»», – заявила дипломат.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Ранее Захарова назвала преднамеренной провокацией вопрос немецкого журналиста о способах убийства россиян.

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    16 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Лавров сообщил о предложении США возобновить диалог с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о предложениях Соединенных Штатов возобновить двусторонний диалог, отметив необходимость полной нормализации отношений и отмены санкций.

    Лавров заявил о предложении США возобновить двусторонний диалог с Россией

    «США предлагают нам возобновить двусторонний диалог. Мы отдельные контакты ведем, но для полноценного диалога необходимо нормализовать отношения», – заявил Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что полная нормализация отношений с Вашингтоном подразумевает в том числе вопрос снятия санкций.

    При этом он напомнил, что ограничения вводились еще при Дональде Трампе, который ранее называл происходящее «войной Джо Байдена». Сейчас же, по словам главы МИД, в конфликт вовлечена и нынешняя американская администрация.

    Заявления были сделаны в ходе Международного фестиваля молодежи. Мероприятие проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил продолжение администрацией Дональда Трампа санкционного курса Джо Байдена.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал ошибочным желание Вашингтона совмещать сотрудничество с экономическим давлением.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приветствовал любые шаги по возобновлению двусторонних контактов.

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    16 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    В МИД исключили возможность диалога с США по стратегической стабильности

    Рябков: Предпосылок для диалога с США по стратегической стабильности нет

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул невозможность переговоров с Вашингтоном, указав на расхождение слов президента США Дональда Трампа с реальными политическими действиями.

    По словам Рябкова, российское дипломатическое ведомство не видит оснований для возобновления контактов с американской стороной по вопросам стратегической стабильности, передает ТАСС. Обсуждение этой темы в текущих условиях не представляется возможным.

    «На сегодня для этого нет ни предпосылок, ни каких-то возможностей обращаться в практическом плане к этой теме», – заявил Сергей Рябков по итогам саммита БРИКС.

    Оценивая высказывания президента США о готовности Киева к переговорам об энергетическом перемирии, дипломат отметил серьезное отношение Москвы к поступающим сигналам. При этом он добавил, что громкие заявления Вашингтона редко сопровождаются реальными шагами и изменением общего политического подхода.

    В июне замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с США по стратегической стабильности.

    В августе дипломат выразил готовность Москвы оперативно организовать визит американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Также Рябков заявил, что для возобновления конструктивного обсуждения вопросов безопасности Вашингтону потребуется существенное изменение политического курса.

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    16 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков воздержался от комментариев о критике Овечкина на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес хоккеиста Александра Овечкина после его участия в предвыборном ролике «Единой России».

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от оценок по поводу негативной реакции западной общественности на появление российского хоккеиста Александра Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    «Нет, это не тема для наших комментариев», – подчеркнул пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Ранее Александр Овечкин снялся в предвыборном видеоролике партии «Единая Россия». После этого чешский вратарь Доминик Гашек, известный своими русофобскими высказываниями, выступил с призывом запретить российскому хоккеисту въезд на территорию США и Канады.

    В августе Александр Овечкин сообщил о планах переехать в Москву после завершения спортивной карьеры.

    Месяцем ранее российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривала варианты выдворения хоккеиста из страны для давления на Россию.

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    16 сентября 2026, 12:55 • Новости дня
    Кремль отверг обвинения США в адрес предполагаемых российских разведчиков

    Песков: США не предоставили доказательства о работе пяти человек на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле не видели вразумительных доказательств и осязаемой аргументации заявлений властей США о разоблачении лиц, якобы работавших на российскую разведку, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались реакцией руководства страны на недавнее решение министерства юстиции США рассекретить обвинения в отношении этих граждан. Отвечая на соответствующий вопрос прессы, представитель Кремля подчеркнул полное отсутствие фактов со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «До тех пор пока мы не услышали и не увидели сколь-либо вразумительных доказательств, основанной хоть на чем-то, осязаемой аргументации, то не считаем необходимым комментировать эти новости», – отметил Дмитрий Песков.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении взаимодействия между российскими и американскими спецслужбами.

    Летом Москва категорически отвергла обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы.

    В прошлом году Кремль заявил об отсутствии информации о разоблачении сети российских разведчиков в Бразилии.

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    16 сентября 2026, 14:24 • Новости дня
    Лавров усомнился в идее управления миром усилиями США и Китая

    Лавров подверг сомнению мир на основе договоренностей США и Китая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение по поводу концепции глобального управления, основанной исключительно на двусторонних договоренностях Соединенных Штатов и Китая.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение в эффективности концепции управления мировыми процессами исключительно на основе договоренностей между США и Китаем. Он подчеркнул, что подход Пекина к международным делам кардинально отличается от американского, пишет РИА «Новости».

    «Говорят, что надо создавать китайско-американское двустороннее единение по управлению этим миром на основе договоренностей биполярных. Я не думаю, что это надежная модель», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства в ходе выступления на Международном фестивале молодежи.

    Дипломат пояснил, что Китайская Народная Республика продвигает совершенно иную философию выстраивания международных отношений и видения своей роли в них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной министр иностранных дел Китая Ван И также не поддержал концепцию совместного американо-китайского управления миром.

    В мае глава МИД России Сергей Лавров исключил применение принципа «разделяй и властвуй» в отношениях с Пекином и Вашингтоном. Позже российский министр подчеркнул ненаправленность сотрудничества Москвы и Пекина против третьих стран.

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    16 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Нобелевский лауреат стал главным экономистом Всемирного банка

    Нобелевский лауреат Кремер стал главным экономистом Всемирного банка

    Tекст: Денис Тельманов

    Главным экономистом и старшим вице-президентом по экономике развития Всемирного банка с 1 октября назначен нобелевский лауреат Майкл Кремер.

    На этом посту он сменит Гилла Индермита, передает ТАСС. «Я рад приветствовать Майкла в Группе Всемирного банка. Он присоединится к нам в то время, когда миру необходимы смелые решения наиболее насущных проблем развития, включая создание рабочих мест, отвечающих чаяниям более чем 1,2 млрд молодых людей, которые достигнут трудоспособного возраста в ближайшие десятилетия», – заявил глава организации Аджай Банга.

    В 2019 году Майкл Кремер удостоился Нобелевской премии по экономике совместно с Абхиджитом Банерджи и Эстер Дюфло за экспериментальный подход к снижению уровня глобальной бедности.

    Сейчас он работает профессором в Чикагском университете и числится сотрудником Национального бюро экономических исследований США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирный банк зафиксировал рост уровня бедности на Украине до 41,6%.

    Аналитики организации отметили падение реальных заработков наиболее уязвимых домохозяйств более чем на 30%.

    Президент России Владимир Путин назвал этот финансовый институт политически ангажированным.

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    16 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Гутерриш заявил о готовности провести встречу по Украине в штаб-квартире ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке.

    Гутерриш выразил надежду на организацию переговоров в штаб-квартире всемирной организации, передает ТАСС. Встреча может состояться в рамках Генеральной Ассамблеи, если для этого появятся необходимые условия.

    «Я был бы рад сделать это, если это возможно, и считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру», – подчеркнул Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов о перспективах урегулирования конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров по украинскому вопросу в октябре.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о надеждах Антониу Гутерриша на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    Ранее генеральный секретарь всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

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    16 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Суд в США прекратил дело россиянина Постового

    Суд в США закрыл дело о контрабанде технологий против россиянина Постового

    Суд в США прекратил дело россиянина Постового
    @ Pinellas County Jail

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральный суд в Вашингтоне прекратил судебное разбирательство в отношении россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках технологий двойного назначения.

    Американский суд закрыл дело обвиняемого в контрабанде технологий россиянина Дениса Постового. Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство прокуратуры, передает ТАСС.

    В документах суда сказано: «обвинительное заключение <…> отклоняется». При этом американская прокуратура сохранила за собой право в будущем вновь предъявить обвинения Постовому.

    Защита обвиняемого настаивала на полном прекращении дела без возможности его возобновления. Напомним, министерство юстиции США заявило о задержании россиянина во Флориде 16 сентября 2024 года. Его подозревали в нарушении экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег.

    По версии властей США, мужчина незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли применяться во время спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года американские власти поместили Дениса Постового в иммиграционный центр. Месяцем позже суд США обязал россиянина покинуть страну.

    В конце декабря инженера депортировали на родину.

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    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

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    17 сентября 2026, 03:02 • Новости дня
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

    По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

    При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

    Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.


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    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

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    Пентагон объявил о начале эры космических войн

    США впервые признали наличие оружия на орбите. «Мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали», – заявил глава американских ВВС Трой Мейнк. Как отмечают в экспертном сообществе, Штаты переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию. Какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе? Подробности

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    Датский вертолет нарвался на российские сигналы

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты. В Копенгагене утверждают, что одна из них прошла в непосредственной близости от воздушного судна, однако Москва возложила ответственность на саму датскую сторону, заявив о провокационных маневрах вертолета. Посол России в Дании Владимир Барбин уже вручил Копенгагену ноту протеста. Что на самом деле стояло за действиями датского экипажа и был ли инцидент частью сознательной провокации? Подробности

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    Французскую полицию утешат за счет стариков

    Масштабные акции протеста устроили во Франции те, кто обычно обязаны их разгонять – полицейские. Чем недовольны стражи порядка, у которых, на первый взгляд, и приличная зарплата, и социальный пакет – и у кого отнимут деньги для того, чтобы в условиях дефицита бюджета повысить оклады полиции? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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