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Российские летчики заметили НЛО в небе над Владимиром
Пилоты самолета авиакомпании «Россия» во время рейса из Ижевска в Москву заметили в небе неопознанный летающий объект, сообщают СМИ.
В четверг пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Ижевска в Москву. Когда лайнер находился примерно в 60 километрах юго-восточнее Владимира, экипаж доложил о наблюдении неопознанного летающего объекта, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.
Объект представлял собой белый шар-зонд и находился слева по курсу на удалении 20 км выше уровня полета. Информация о произошедшем была передана органам противовоздушной обороны. Несмотря на наблюдение НЛО, полет прошел в штатном режиме и на его безопасность это никак не повлияло.
В феврале в аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО.