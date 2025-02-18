Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.0 комментариев
В аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО
Полеты в аэропорту турецкого Газиантепа приостановили из-за светящегося НЛО
Турецкий аэропорт Газиантепа приостановил полеты после появления светящегося объекта, который, по сообщениям пилотов, находился на высоте 10 тыс. футов и не отображался на радарах.
Накануне вечером в аэропорту Газиантепа, Турция, были приостановлены полеты после сообщения пилотов о светящемся неопознанном летающем объекте, сообщает газета T24.
Около десяти вечера пилоты заметили объект на высоте 10 тыс. футов и незамедлительно проинформировали диспетчерскую вышку. Уникальность ситуации заключается в том, что объект не был обнаружен на радарах, передает РИА «Новости».
По информации издания, объект может представлять собой беспилотный летательный аппарат. Пока нет точной информации об источнике света, однако сообщается, что воздушное движение будет возобновлено после выяснения природы объекта. Ожидается, что объект может оказаться дроном, что требует дополнительных проверок для обеспечения безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году дежурная пара истребителей МиГ-29 ВВС Сербии была поднята по тревоге для перехвата неопознанного летающего объекта в 100 км к западу от Белграда.
Ранее американский офицер в отставке Райан Грейвс в статье для The Hill рассказал о неопознанных аномальных явлениях, с которыми встречался за время службы. Между тем США испытали оружие против НЛО.