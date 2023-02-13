США испытали оружие против НЛО

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14 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 00:03  |  vz.ru
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Шольц из-за Украины потерял Берлин

Канцлер ФРГ получил «пощечину» от берлинцев из-за арабов и украинцев Kay Nietfeld/Global Look Press
Чрезмерное увлечение Украиной сыграло против Олафа Шольца. Его партия – СДПГ – проиграла выборы в столице ФРГ, пропустив вперед оппонентов из ХДС. В экспертной среде поражение правящей партии назвали «пощечиной» Шольцу, а зарубежные СМИ сочли такой результат ударом по позициям канцлера. Чего ждут от властей недовольные немцы? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

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Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов. Подробности...
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Максим Соколов, публицист
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Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
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    США испытали оружие против НЛО

    Америка начала активно расстреливать все неопознанные объекты в своем небе
    		   13 февраля 2023, 22:55
    Фото: REUTERS/Randall Hill
    Текст: Юрий Зайнашев

    После сбитого китайского аэростата американцы уничтожили в своем воздушном пространстве еще ряд неопознанных объектов, идентифицировать которые так и не смогли. Причем от китайского зонда эти летающие аппараты отличались и размерами, и высотой полета. В итоге отвечающий за американскую аэрокосмическую оборону генерал Глен Ван Херк не исключил даже внеземного происхождения сбитых объектов.

    Такие заявления из Белого дома не каждый день услышишь. Обычно уверенный в себе Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, в понедельник признался: американские военные пока сами не могут определить, что за летательные аппараты они сбили в последние дни, потому что еще не изучили их обломки.

    «В двух случаях этому мешает погода, последний был сбит над озером Гурон, так что обломки находятся под водой», – сказал координатор. «Мы не исключаем, что это могут быть безобидные коммерческие объекты», – признался Кирби.

    В Пентагоне тоже признались, что пока сами не знают, что именно было сбито, потому что «объекты отличаются от сбитого 4 февраля аэростата КНР». Как сообщила помощница министра обороны Мелисса Далтон, открыть огонь решили «из предосторожности». Например, траектория неопознанного объекта, который позднее был сбит над озером Гурон, пролегала «вблизи от значимых военных объектов».

    Напомним, в конце прошлой недели небо Северной Америки пережило «нашествие» неизвестных летающих объектов. Три из них были сбиты в небе США и Канады. Если учитывать эпический китайский дирижабль, уничтоженный в прямом эфире американского ТВ 4 февраля, то общее число уничтоженных целей составило четыре. Однако пока нельзя сказать, что сбито «четыре воздушных шара», ведь американские ВВС пока сами не знают, во что они попали.

    Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что сомнения американских военных в данном случае вполне объяснимы. «Сам по себе высотный дрейфующий аэростат дает очень размытую картину на экране радара, что и затрудняет его опознание. Плюс к тому бывает много ложных срабатываний системы ПВО», – поясняет он.

    «С первым шаром было все понятно. Его долго сопровождали, рядом летел самолет, пилоты его изучили, идентифицировали и сбили. А тут? Летит «некая цель» над Висконсином и Мичиганом. Летит на высоте, на которой он мешает гражданским самолетам. Значит, это не был классический метеорологический аэростат, которые обычно летают гораздо выше. Вряд ли китайцы станут запускать аэростат на такой высоте. Вообще все три новых «метки» не были похожи на первый шар. Они намного меньше, внешне тоже не напоминали первый китайский зонд. Представьте себе: по экрану радара движется непонятная метка. Что с ней делать? Генералы Пентагона в такой ситуации начинаются колебаться», – говорит Кашин.

    Как напоминает эксперт, в Америке в гражданской сфере довольно часто используются частные дирижабли. «Они используются и в рекламном бизнесе или в исследовательских целях. Вполне возможно, что это «нашествие» дирижаблей – это просто сорвавшиеся с привязи конструкции. В обычных условиях на них никто не обратил бы внимания. Да и вообще, это могли быть не материальные объекты, а атмосферные явления. Они ведь иногда тоже мелькают на экране радаров ПВО», – напомнил Кашин.

    Кстати, за объектами охотились истребители F-16, каждый раз применявшие по мишени ракету AIM-9X, отмечает эксперт. «Один такой выстрел стоит 600 тысяч долларов, но в масштабах бюджета Пентагона это ничтожная сумма. Деньги они особо не считают, поэтому для них не проблема сбить сразу четыре шарика за несколько дней», – иронизирует эксперт.

    Впрочем, в американском Конгрессе сразу выразили благодарность летчикам от имени американского народа за меткую стрельбу. «Прекрасная работа всех тех, кто выполнял эту миссию – как в воздухе, так и в штабе», – отметила член Палаты представителей от штата Мичиган Элисса Слоткин. «Я благодарю пилотов наших истребителей за решительные действия», – вторил ей другой член Палаты представителей от Мичигана Джек Бергман. Впрочем, он тут же оговорился: «Американский народ заслуживает того, чтобы получить намного больше ответов на вопросы, чем у нас сейчас имеется». Слоткин тоже потребовала объяснений.

    Сомнения по поводу сбитых мишеней в Пентагоне дошли до того, что в ночь на понедельник такой серьезный человек, как глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северного командования ВС США, генерал Глен Ван Херк заявил, что не исключает возможность внеземного происхождения сбитых над США и Канадой объектов.

    На ваш взгляд

     
    Верите ли вы в существование НЛО?



    Зато лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер не стал ждать итогов проверки, а сразу сделал вывод: нашествие дирижаблей – дело рук китайцев. «Я полагаю, что китайцы были унижены, пойманы на лжи, это реальная проблема для них. Думаю, что они откажутся от этого (практики запуска аэростатов – прим. ТАСС)», – сказал Шумер.

    Сенатор добавил, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан лично ввел его в курс дела. «Суть в том, что еще несколько месяцев назад мы ничего не знали об этих воздушных шарах, ни наша разведка, ни военные, – посетовал Шумер. – Сейчас же они узнают намного больше».

    Между тем в воскресенье вечером зеркально похожая новость пришла с другого берега Тихого океана, из Китая. Как сообщила газета Global Times, власти района Цзимо города Циндао тоже обнаружили «неопознанный летающий объект» в акватории города. Власти заявили, что объект планируется сбить. В связи с этим рыбаков и других жителей попросили соблюдать правила техники безопасности. Рыбаков призвали сфотографировать НЛО, если тот упадет рядом с лодкой.

    Кашин сомневается в том, что Вашингтон таким образом решил оперативно отомстить Пекину, запустив аналогичный дирижабль-разведчик в акваторию Циндао. «Действительно, возле Циндао находится одна из главных стоянок китайского ВМФ, включая базу атомных подводных лодок. Но, кроме того, Циндао – сам по себе огромный город, это 10-миллионный мегаполис с мощной экономикой. Поэтому там тоже может много чего летать: метеорологические зонды, рекламные дирижабли. Они тоже могут отрываться, теряться в небе. В общем, скорее всего, это тоже случайная цель», – допускает Кашин.

    Эксперт не исключает, что волна паники попросту пересекла Тихий океан и докатилась до самой Поднебесной. «Возможно, и там тоже начинается охота за любыми странными объектами в небе. Ну или просто китайцы решили показать, что «мы тоже страдаем» от иностранной разведывательной активности, но мы терпеливее американцев и не стреляем во все, что движется», – предположил эксперт.

    В свою очередь американист Малек Дудаков считает вполне вероятным, что в Циндао мы станем свидетелями своеобразной «ответки». «На сегодня, насколько известно, программа создания военных аэростатов есть только у США и Китая.

    Если Китай отправил свой в Америку, то вполне возможно, что и США отправили свой – в Поднебесную.

    Хотя пока это лишь теория. Будем ждать, появятся ли подтверждения из Пекина – будут ли китайцы его вообще сбивать и если собьют, то покажут ли публике обломки. Тогда только можно будет точно определить, кому этот шар принадлежал», – сказал Дудаков газете ВЗГЛЯД. В своем Telegram-канале американист напомнил о расследовании газеты «Политико», летом прошлого года рассказавшей об американской программе военных аэростатов.  

    Тем временем на историю с дирижаблями в понедельник отозвались и по другую сторону Атлантики, в штаб-квартире НАТО. И кто бы сомневался – там опять упрекнули Россию. «Неопознанные шары над США – это признак активизации разведки Китая и России против стран НАТО», – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе.

    Дудаков не удивлен тем, что генсек использовал шумиху вокруг НЛО, чтобы вновь упрекнуть не только Поднебесную, но и нашу страну. «Для Столтенберга это вполне дежурное заявление. Сейчас развернулась борьба за его пост, разные страны и политические силы определяются с кандидатурой генсека. Возможно, найдут нового, но также возможно, что ему дадут еще год посидеть в своем кресле. Поэтому в ближайшие недели Столтенберг будет нас регулярно «радовать» яркими, резонансными заявлениями, чтобы поддерживать вокруг себя позитивный медийный фон – в расчете на то, что ему удастся еще на год остаться во главе военного альянса», – считает политолог.  

    Тем временем неосторожное замечание генерала Ван Херка привело к тому, что американские СМИ весь понедельник всерьез обсуждали версию о гибели кораблей инопланетян. На это обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков. Отправившая зонды на высоту в 12 километров над территорией Соединенных Штатов страна, должно быть, обладает неизвестными технологиями, поскольку американские пилоты, сбивавшие их, не понимают, за счет чего аппараты держались на такой высоте, отметил Пушков. «Либо американцы на сей раз «превысили свои полномочия» и сбили что-то не то. Не условное НЛО, а настоящее. Американские медиа полны версий и спекуляций на сей счет», – добавил Пушков.

    К вечеру понедельника в команде президента Джо Байдена наконец спохватились и поспешили успокоить народ. «Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В Белом доме добавили, что военными подняты со дна Атлантики часть электроники и каркаса сбитого самого первого аэростата КНР. 

     
     
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