СМИ: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР

Global Times: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР

Неопознанный летающий объект был обнаружен у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая, «соответствующие ведомства» КНР могли его сбить, сообщили местные СМИ.

Китайская государственная газета Global Times пишет, что в официальном аккаунте в соцсети Weibo, Бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун КНР разослало уведомление, в котором сообщалось, что «в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект», передает РИА «Новости».

В уведомлении, которое получили рыболовные суда, отмечалось, что неопознанный летающий объект «готовятся сбить», в этой связи местных рыбаков попросили «соблюдать правила безопасности». В уведомлении также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с рыбацкой лодкой.

В настоящее время нет информации, о каком именно неопознанном летающем объекте шла речь и был ли он сбит.

Ранее сообщалось, что над территорией Северной Америки продолжают пролетать аэростаты. Очередной неопознанный летающий объект был сбит в субботу Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) над Северной Канадой.

Первый китайский аэростат был сбит 4 февраля. Перед этим он «путешествовал» в небе над Северной Америкой девять суток. Китай в ответ на это выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат и заявил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран.

В минувшую пятницу Белый дом сообщил о сбитии второго летающего объекта над территорией Аляски. В сообщении отмечалось, что Вашингтон не знает, какой стране принадлежал аппарат, однако он был намного меньше ранее сбитого китайского аэростата.