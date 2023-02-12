Китай свысока издевается над Америкой

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12 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Зеленский и Запад расплачиваются за ложные обещания

Так выглядели встречи в нормандском формате REUTERS
Одна из ключевых политических интриг последних лет – вокруг невыполнения Киевом Минских соглашений – раскрыта на этот раз окончательно. Последнее признание в этом вопросе сделал тот, от кого выполнение договоренностей зависело в первую очередь, а именно президент Украины. Его желание пересмотреть соглашения наконец исполнено – но только совсем иначе, как хотелось Зеленскому. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...

СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Китай свысока издевается над Америкой

    На фото - остатки первого китайского аэростата, поднятого вблизи американского побережья
    		   12 февраля 2023, 15:50
    Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson/Sipa USA/Reuters
    Текст: Дарья Волкова

    Уже третий за последние дни аэростат сбит над территорией Северной Америки – на этот рад в воздушном пространстве Канады. «Китайцы выставили американцев полными идиотами», комментируют происходящее эксперты и объясняют, какие именно военные и политические задачи решает Китай таким образом в противостоянии с США.

    Очередной неопознанный летающий объект был сбит в субботу Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) над Северной Канадой. В первых сообщениях о «воздушном шпионаже» в небе над Североамериканским континентом отмечалось, что НОРАД отслеживает перемещение одного или двух объектов, однако в итоге сообщили о сбитии только одного шара.

    Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила, что объект летел на высоте примерно 40 тыс. футов (12,1 км), вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, объект был сбит примерно в 100 милях (160 км) от границы Канады и США над территорией Канады в центральной части региона Юкон. Проводится операция по поиску сбитого объекта, начато расследование, к которому привлечены сотрудники вооруженных сил Канады и национальной полиции.

    Как отмечает CNN, Белый дом распространил заявление, которое гласит, что сбитие объекта истребителем НОРАД в субботу одобрили президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    Стоит отметить, что это уже третий аналогичный аэростат, обнаруженный над североамериканским континентом за последние несколько дней. Все три раза летающие объекты, как пишут американские СМИ, были сбиты из американского истребителя F-22 ракетой AIM-9X.

    Первый китайский аэростат был сбит 4 февраля. Перед этим он «путешествовал» в небе над Северной Америкой 9 суток. Китай в ответ на это выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат и заявил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран. Согласно заявлению Пекина, аэростат имел сугубо гражданское назначение (метеорологические исследования) и залетел в воздушное пространство США случайно.

    В минувшую пятницу Белый Дом сообщил о сбитии второго летающего объекта над территорией Аляски. В сообщении отмечалось, что Вашингтон не знает, какой стране принадлежал аппарат, однако он был намного меньше ранее сбитого китайского аэростата. В администрации Штатов отметили, что рассчитывают поднять обломки уничтоженного аппарата и изучить их.

    Комментируя сбитие первого летающего шара, военный эксперт Василий Кашин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в правдоподобность версии американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, верится с трудом.

    «Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами»,

    – заметил собеседник.

    Почему первый летательный аппарат США не могли сбить на протяжении стольких дней, а два последующих были сбиты буквально в считанные часы? Откуда могли взяться столько загадочных летательных объектов над Северной Америкой за такое короткое время и кому это может быть выгодно?

    Что касается самой возможности сбить аппарат - она критически зависит от высоты, на которой он находится. Аэростаты зачастую летят в стратосфере, то есть на высоте более 25-30 км. Эта высота недоступна ни для современных истребителей, ни для размещенного на них оружия. Обнаруженный в небе Канады аэростат сбили немедленно именно потому, что он находился на удобной для поражения высоте в 12 тысяч метров. Кроме того, имеются сложности и с возможностью наведения ракет на аппараты подобного типа.

    И конечно же, у специалистов мало сомнений в том, что все эти аппараты (а не только первый из них) с высокой вероятностью были запущены из Китая.

    «Если судить по опубликованным фотографиям и вспомнить военную историю, то очевидно – это разведывательные зонды, которые активно применялись еще с 60-х годов прошлого века. Кстати, тогда их запускали американцы над территорией СССР», – говорит газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Принцип действия таких разведзондов простой: расположенная на них аппаратура позволяет снимать данные о работе радиолокационных станций. РЛС включаются в активный режим при обнаружении подобных объектов и начинают отслеживать их полет», – отметил собеседник.

    «Кроме того, подключаются те станции, которые в обычном режиме не работают и не опознаются. Часть станций наведения переходит в активный режим для устранения объекта. То есть такая разведка позволяет взламывать систему противовоздушной и противоракетной обороны противника», – рассуждает эксперт.

    «Также можно отследить уязвимости ПВО противника, установить места сосредоточения и понять многое из того, что непонятно в тех случаях, когда РЛС противника работают в пассивном режиме. А кроме того, понять в целом систему работы НОРАД: как они реагируют, как принимаются решения и так далее. Избежать вскрытия системы при такой разведке невозможно, поскольку она обязана реагировать», – полагает он.

    «Так как сейчас из-за ситуации с Тайванем отношения между Китаем и США значительно ухудшились и напряженность растет, то с китайской позиции логично сделать с десяток-другой таких шаров, тем более что они совсем недорогие, и запустить их над территорией Штатов», – отмечает Онуфриенко.

    «Это позволяет Пекину получить массу пользы. Они сняли какую-то разведывательную информацию, побеспокоили противника без приближения к обмену ядерными ударами. Кроме того, китайцы еще и выставили американцев полными идиотами», – заключил эксперт.

    Авторы Telegram-канала «Россия в глобальной политике» считают, что «китайские шары надуваются в огромную угрозу». «Пекин, говорят теперь, за всем миром с них следит, и шарик над США – только верхушечка айсберга. Интересно, почему же до сих пор-то их никто не замечал? Может они еще и невидимые?», – иронизируют авторы канала.

    Таким образом, инциденты с неопознанными летающими объектами над США вполне могут быть попыткой китайцев вскрыть системы ПВО Соединенных штатов. Однако кроме чисто военного, они имеют и существенное военно-психологическое значение - впервые за очень долгое время Соединенные Штаты обнаружили себя в положении защищающихся, а не нападающих, реагирующих на инициативу противника, а не навязывающих собственную. Высотные аэростаты оказались крайне эффективным инструментом давления на США - и на данный момент почти безнаказанным.

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