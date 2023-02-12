В небе над Канадой обнаружены возможные «шары-шпионы»

Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву

Народный артист России Александр Филиппенко сообщил, что уехал из России. Он также заявил, что уволился из театра Моссовета, потому что у него закончился контракт.

Свой уход из театра Моссовета Филиппенко назвал добровольным.

«Добавить важно только одно: частица -ся, она ведь возвратная… и когда говорим «уволился» из Театра Моссовета, стоит обращать на эту бедную частицу внимание, не игнорировать ее… Это совы не то, чем кажутся, а иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт. Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания. Всем говорящим теплые слова – любовь и безмерная благодарность», – приводит издание «Подъем» слова артиста.

Филиппенко также призвал не равнять ситуацию в «Современнике» с его расставанием с театром Моссовета. По его словам, это две очень большие разницы.

Между тем, СМИ предполагают, что Александр Филиппенко возвращаться в Россию не собирается, поскольку с ним не продлен контракт из-за его позиции по СВО. Предположительно, с актером решили не работать после того, как он принял участие в Таллине в программе Александра Плющева (признан иноагентом), передает «Царьград».

По версии издания, после поездки Филиппенко в Таллин в театр им. Моссовета указание не продлевать больше с ним контракт. К тому же организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках.

Режиссер Юрий Кара, в фильме которого играл Филиппенко, назвал его «профессиональным предателем». Отъезду актера удивился и режиссер Владимир Бортко, который так и не понял, «кто его здесь обидел».

Ранее дочь артиста сообщала, что он живет в Вильнюсе, и уехал из России страну из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года Филиппенко публиковал фото в вышиванке и поддерживал антивоенный флешмоб.

Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета данного вуза.

Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1996–2006 годах был художественным руководителем театра «Моно-дуэт-трио» при Москонцерте. В настоящее время Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и «Три сестры».

Широко известен по киноролям. В частности, снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Я его невеста», «Кто заплатит за удачу», «Там, на неведомых дорожках...», «Мой друг Иван Лапшин», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». Актер снялся в десятках фильмов.