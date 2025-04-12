МИД Армении: Минская группа может быть распущена после соглашения с Баку

Глава МИД Армении допустил роспуск Минской группы ОБСЕ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на Антальском дипломатическом форуме, заявил о возможности роспуска Минской группы ОБСЕ после заключения соглашения между Арменией и Азербайджаном, передает ТАСС. Мирзоян отметил, что отсутствие конфликта на земле делает возможным роспуск структуры.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта. Ее сопредседателями являются Россия, США и Франция. По словам Мирзояна, роспуск группы станет возможным, как только будет подписано соглашение между Ереваном и Баку, что позволит официально завершить конфликт и устранить необходимость в посредничестве группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности выстраивать отношения доверия с Арменией, стремясь к нормализации взаимоотношений в регионе. Министерство обороны Армении сообщило о повреждении дома в селе Хнацах в результате обстрела, который обострил напряженность между странами. В свою очередь, Баку обвинил Армению в обстреле позиций азербайджанской армии, что также усложняет процесс примирения.