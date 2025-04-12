Лавров и Фидан обсудили отношения и безопасность в Черном море

Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса

Политолог Рудаков: Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении внеземного пространства

Tекст: Олег Исайченко

«Космическая отрасль давно стала визитной карточкой России. Исследование внеземного пространства является миссией нескольких поколений. Нам есть, чем гордиться: мы первыми начали космическую гонку, Константин Циолковский спроектировал ракету для межпланетных полетов еще в 1903 году», – напоминает политолог Александр Рудаков.

«Уже в советское время наши ученые, инженеры, конструкторы во главе с Сергеем Королевым реализовали амбициозные идеи великого философа. По многим направлениям освоения космического пространства мы тоже стали первыми: первыми вывели спутник на орбиту, первыми покорили космос. Подвиг Юрия Гагарина никогда не будет забыт потомками», – добавляет он.

«И сегодня это направление остается приоритетным для России, большое внимание отрасли уделяет президент Владимир Путин. Его позиция всегда базировалась на том, что космическая отрасль является стратегической для укрепления технологического суверенитета страны и конкурентоспособности страны», – полагает эксперт.

«Покорение космоса становится мощнейшим стимулом развития науки, обеспечения безопасности, роста экономики. Во многом благодаря реализации президентского курса мы сохраняем лидирующие позиции в освоении внеземного пространства. При этом важно отметить, что в этом плане мы являемся полностью самостоятельными», – отмечает собеседник.

«Россия – космическая держава полного цикла: мы имеем собственные средства запуска, космодромы и системы мониторинга, спутниковую группировку. Но отрасль не стоит на месте, есть большие планы на будущее. Впереди – создание национальной орбитальной станции, в 2027 году состоится запуск первого модуля», – напоминает он.

«Таким образом, мы закладываем фундамент к освоению дальнего космоса. Важно понимать, что изучение внеземного пространства – это не просто вопрос престижа, но сфера, способная качественно улучшить жизнь простых россиян. То есть в исследовании космоса в равной степени заинтересованы государство, бизнес и общество», – акцентирует эксперт.

«Космическая отрасль – это помимо всего прочего возможность создания новых материалов, развитие современных технологий медицины, связи, новые технологии геологоразведки, которые напрямую влияют на открытие и разработку месторождений и добычу полезных ископаемых. Исследования внеземного пространства носят не только научную ценность, но и напрямую влияют на наполнение федерального бюджета, их конечные результаты дают возможность направлять средства на социальные нужды граждан», – уточнил Рудаков.

Покорение космоса – то, чем по праву может гордиться Россия, согласен Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ. «Изначально это было не только вопросом престижа страны, но и важным направлением обеспечения ее безопасности. Выведение объектов на орбиту способствует наращиванию военного потенциала государства. Неслучайно между СССР и США развернулась гонка за исследование внеземного пространства», – подчеркнул он.

«Советский союз вывел на орбиту станцию «Мир», что обеспечило нашей стране лидерство в покорении космоса. Уже потом была запущена МКС, которая долгое время оставалась пространством международного сотрудничества, несмотря на все перипетии международной политики», – добавил он.

«Сегодня космос играет важную роль для развития науки. Это идеальное место для проведения различных исследований, способных улучшить экономику нашей страны», – поясняет собеседник. – «Кроме того, изучение космоса принципиально важно для совершенствования методов связи и разведки, что может найти свое применение не только на полях СВО, но и в деле освоении Арктики. То есть активная деятельность во внеземном пространстве способна дать импульс ко всестороннему развитию России».

Напомним, 12 апреля отмечается День космонавтики. Праздник был учрежден еще в СССР и посвящен чествованию первого полета человека в космос в 1961 году. Им стал Юрий Гагарин. Время его пребывания во внеземном пространстве составило 108 минут. Памятная дата была установлена по просьбе второго астронавта Германа Титова.

Сегодня Россия продолжает развитие успехов Советского Союза в деле изучения космоса. Так, 8 апреля состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». На борту аппарата также находились члены экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС.