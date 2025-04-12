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    Что даст России новая орбитальная станция
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    Журналистка на Украине получила пять лет за видео мобилизации
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    2 комментария
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 14:00 • Новости дня

    Лавров и Фидан обсудили отношения и безопасность в Черном море

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе встречи в Анталье глава МИД Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили энергосотрудничество, ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также безопасность судоходства в Черном море и усилия по перемирию на Украине.

    На полях Антальского дипломатического форума прошла встреча Лаврова и Фидана, передает ТАСС.

    На встрече обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в области энергетики и безопасность судоходства в Черном море.

    Также в повестке встречи находились текущие события в Сирии и ситуация в секторе Газа.

    Перед началом переговоров на Антальском дипломатическом форуме Лавров и Фидан обменялись рукопожатием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Турцию, где проводит ряд двусторонних встреч в рамках дипломатического форума по теме «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    11 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота, включающей строительство новых кораблей и подводных лодок.

    Путин на совещании по стратегии развития ВМФ подчеркнул важность продолжающейся программы модернизации флота, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строятся надводные корабли и новые подводные ракетоносцы, включая новейшие проекты «Борей-А» и «Ясень-М». Путин отметил, что на эти цели выделяются значительные средства.

    Президент также сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. «За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов, а с 2020 по 2024 год, по сегодняшний день введено в состав ВМФ четыре стратегические подводные лодки проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М"», – сказал Путин.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Коментарии (5)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в течение десятилетия на строительство новых кораблей для Военно-морского флота страны будет направлено 8,4 трлн рублей.

    На совещании по вопросам развития ВМФ Путин сообщил, что эти средства станут частью государственной программы вооружений, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент подчеркнул важность систематического и последовательного развития всех элементов ВМФ, включая надводные и подводные группы кораблей, морскую авиацию и береговые ракетно-артиллерийские войска. Также он отметил, что необходимо определить перспективные характеристики и сбалансировать состав флота, учитывая производственный потенциал.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

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    11 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что от разговора не стоит ждать прорывов.

    Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине, сообщил представитель Кремля, передает ТАСС. По словам Пескова, встреча станет хорошей возможностью донести позицию Москвы до Трампа.

    Он добавил, что «встреча продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». От встречи Путина и Уиткоффа не стоит ждать прорывов, это продолжение дипломатической работы РФ и США, заявил Песков.

    Ранее Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля также сообщил о работе Путина в Северной столице в пятницу.

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    12 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне, несмотря на его вид на жительство и семью в России.

    В международном аэропорту «Шереметьево» гражданину Украины дважды отказали во въезде в Россию, передает РИА «Новости».

    Причиной стали контакты, обнаруженные в его телефоне, среди которых номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Заявление исходило из судебных материалов.

    Украинец, которому дважды было отказано во въезде с разницей в два месяца в 2024 году, пытался оспорить решение пограничников в суде.

    Из показаний пограничников следовало, что в телефоне заявителя были обнаружены не только контакты военных, но и подписки на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию российских ВС.

    В переписках, найденных в мессенджерах, обсуждались вопросы, касающиеся политики России и Украины, причем содержание этих диалогов было явно негативным в отношении России.

    Суд, рассмотрев все представленные доводы, пришел к выводу, что решение пограничников законно и обоснованно. Постановление вступило в силу в конце марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

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    11 апреля 2025, 17:30 • Новости дня
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    Минюст внес экс-главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
    @ Юрий Заритовский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева, критика Николая Эппле и журналистку Анну Кретникову в реестр иностранных агентов.

    В реестр также добавлены украинская журналистка Дарья Счастливая и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции», передает РИА «Новости».

    Козырев был первым министром иностранных дел в истории России и занимал эту должность с октября 1990-го по январь 1996 года. Он начал свою работу на посту главы МИД РСФСР, но продолжил в российском правительстве после распада СССР.

    После окончания своей карьеры в российском правительстве Андрей Козырев уехал в США, где проживает с семьей с 2012 года. В настоящее время он живет в Майами.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о единогласной поддержке депутатами законов об усилении контроля за иностранными агентами.

    Напомним, Госдума одобрила законопроект, который позволяет признавать иноагентами лиц, содействующих выполнению решений международных организаций, направленных против России. Также Госдума приняла проект закона о заочных судах для лиц, совершивших преступления против России и находящихся за рубежом, по 20 видам преступлений. Кроме того, иноагентам будет запрещено заниматься образованием в России.

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    11 апреля 2025, 19:25 • Новости дня
    Российские летчики заметили НЛО в небе над Владимиром
    Российские летчики заметили НЛО в небе над Владимиром
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилоты самолета авиакомпании «Россия» во время рейса из Ижевска в Москву заметили в небе неопознанный летающий объект, сообщают СМИ.

    В четверг пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Ижевска в Москву. Когда лайнер находился примерно в 60 километрах юго-восточнее Владимира, экипаж доложил о наблюдении неопознанного летающего объекта, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

    Объект представлял собой белый шар-зонд и находился слева по курсу на удалении 20 км выше уровня полета. Информация о произошедшем была передана органам противовоздушной обороны. Несмотря на наблюдение НЛО, полет прошел в штатном режиме и на его безопасность это никак не повлияло.

    В феврале в аэропорту Турции приостановили полеты из-за светящегося НЛО.

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    12 апреля 2025, 11:51 • Новости дня
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    @ REUTERS/Max Rossi

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между Россией и США развиваются в позитивном направлении и могут привести к отмене американских санкций, заявил на Антальском дипломатическом форуме американский экономист Джеффри Сакс.

    По его мнению, переговорный процесс движется в благоприятном направлении, и существует реальная возможность снятия санкций США с России, передает ТАСС.

    Экономист подчеркнул, что события развиваются в правильном направлении и надежда на отмену ограничительных мер вполне обоснована.

    Кроме того, Сакс прокомментировал политику президента США Дональда Трампа в отношении таможенных пошлин.

    Он отметил, что так называемые «тарифные войны» Трампа не представляют серьезной угрозы для России, поскольку их влияние на страну будет незначительным.

    По словам Сакса, эти меры не окажут прямого и сильного воздействия на российскую экономику.

    Сакс является директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке и известен своими исследованиями в области экономического развития и международной политики.

    Напомним, Лавров проводит встречу с президентом Иракского Курдистана в рамках Анталийского форума, где переговоры проходят в закрытом режиме.

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    12 апреля 2025, 11:00 • Новости дня
    Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса

    Политолог Рудаков: Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении внеземного пространства

    Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоение космоса стимулирует развитие науки, безопасности и экономики. Россия является космической державой полного цикла, имея собственные космические технологии, космодромы и спутниковую группировку. Сейчас поставлены амбициозные цели на будущее, связанные с освоением дальнего космоса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Рудаков и Станислав Корякин. 12 апреля в России отмечается День космонавтики.

    «Космическая отрасль давно стала визитной карточкой России. Исследование внеземного пространства является миссией нескольких поколений. Нам есть, чем гордиться: мы первыми начали космическую гонку, Константин Циолковский спроектировал ракету для межпланетных полетов еще в 1903 году», – напоминает политолог Александр Рудаков.

    «Уже в советское время наши ученые, инженеры, конструкторы во главе с Сергеем Королевым реализовали амбициозные идеи великого философа. По многим направлениям освоения космического пространства мы тоже стали первыми: первыми вывели спутник на орбиту, первыми покорили космос. Подвиг Юрия Гагарина никогда не будет забыт потомками», – добавляет он.

    «И сегодня это направление остается приоритетным для России, большое внимание отрасли уделяет президент Владимир Путин. Его позиция всегда базировалась на том, что космическая отрасль является стратегической для укрепления технологического суверенитета страны и конкурентоспособности страны», – полагает эксперт.

    «Покорение космоса становится мощнейшим стимулом развития науки, обеспечения безопасности, роста экономики. Во многом благодаря реализации президентского курса мы сохраняем лидирующие позиции в освоении внеземного пространства. При этом важно отметить, что в этом плане мы являемся полностью самостоятельными», – отмечает собеседник.

    «Россия – космическая держава полного цикла: мы имеем собственные средства запуска, космодромы и системы мониторинга, спутниковую группировку. Но отрасль не стоит на месте, есть большие планы на будущее. Впереди – создание национальной орбитальной станции, в 2027 году состоится запуск первого модуля», – напоминает он.

    «Таким образом, мы закладываем фундамент к освоению дальнего космоса. Важно понимать, что изучение внеземного пространства – это не просто вопрос престижа, но сфера, способная качественно улучшить жизнь простых россиян. То есть в исследовании космоса в равной степени заинтересованы государство, бизнес и общество», – акцентирует эксперт.

    «Космическая отрасль – это помимо всего прочего возможность создания новых материалов, развитие современных технологий медицины, связи, новые технологии геологоразведки, которые напрямую влияют на открытие и разработку месторождений и добычу полезных ископаемых. Исследования внеземного пространства носят не только научную ценность, но и напрямую влияют на наполнение федерального бюджета, их конечные результаты дают возможность направлять средства на социальные нужды граждан», – уточнил Рудаков.

    Покорение космоса – то, чем по праву может гордиться Россия, согласен Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ. «Изначально это было не только вопросом престижа страны, но и важным направлением обеспечения ее безопасности. Выведение объектов на орбиту способствует наращиванию военного потенциала государства. Неслучайно между СССР и США развернулась гонка за исследование внеземного пространства», –  подчеркнул он.

    «Советский союз вывел на орбиту станцию «Мир», что обеспечило нашей стране лидерство в покорении космоса. Уже потом была запущена МКС, которая долгое время оставалась пространством международного сотрудничества, несмотря на все перипетии международной политики», – добавил он.

    «Сегодня космос играет важную роль для развития науки. Это идеальное место для проведения различных исследований, способных улучшить экономику нашей страны», – поясняет собеседник. – «Кроме того, изучение космоса принципиально важно для совершенствования методов связи и разведки, что может найти свое применение не только на полях СВО, но и в деле освоении Арктики. То есть активная деятельность во внеземном пространстве способна дать импульс ко всестороннему развитию России».

    Напомним, 12 апреля отмечается День космонавтики. Праздник был учрежден еще в СССР и посвящен чествованию первого полета человека в космос в 1961 году. Им стал Юрий Гагарин. Время его пребывания во внеземном пространстве составило 108 минут. Памятная дата была установлена по просьбе второго астронавта Германа Титова.

    Сегодня Россия продолжает развитие успехов Советского Союза в деле изучения космоса. Так, 8 апреля состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». На борту аппарата также находились члены экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС.

    На ваш взгляд
    Когда человечество колонизирует Марс?





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    11 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин призвал обновить облик Военно-морского флота России
    Путин призвал обновить облик Военно-морского флота России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость формирования нового облика Военно-морского флота в условиях мировых угроз и цифровой революции.

    На совещании по развитию ВМФ он акцентировал внимание на динамике мировой обстановки и новых угрозах, в том числе на морских направлениях, передает ТАСС. Путин отметил, что бурная технологическая и цифровая революция, роботизация и внедрение беспилотных систем требуют пересмотра подходов к развитию флота.

    В своей речи президент подчеркнул, что полученный в ходе специальной военной операции опыт должен учитываться в программах подготовки российских военных моряков. Он указал на важность современной стратегии и тактики ведения боевых действий, которые должны быть основой обучения моряков.

    Путин заявил: «Очевидно, что динамика меняющейся обстановки в мире, появление новых вызовов, угроз, в том числе на морских направлениях, наконец, бурная технологическая, цифровая революция, роботизация и широкое внедрение беспилотных систем, все это требует формирования нового облика ВМФ».

    Также президент подчеркнул: «Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. В том числе с учетом опыта специальной военной операции».

    Ранее Путин заявил о постоянном внимании к развитию ВМФ России.

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    11 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Рядовой ВС России вынудил ВСУ отступить на важном участке фронта

    Минобороны: Рядовой ВС России Дубина вынудил ВСУ отступить на важном участке фронта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядовой ВС России Виктор Дубина с помощью артиллерийского удара смог уничтожить бронетехнику и живую силу ВСУ, что вынудило украинские войска отступить с важного участка фронта, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, украинские силы, не желая уступать, запросили подкрепление, передает РИА «Новости». Однако благодаря оперативным действиям Дубины, который получил координаты от разведывательной группы, удалось предотвратить это.

    Дубина навел орудие на цель и выполнил огневую задачу, уничтожив основную часть бронетехники и живой силы ВСУ. Это вынудило украинские войска отступить с важного участка фронта, где происходило сражение. Уточняется, что действия Дубины и его расчетов позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.

    Напомним, украинские подразделения не смогли удержать контроль над позициями в селе Гуево в Курской области, что вынудило их отступать под натиском группировки «Север».

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    11 апреля 2025, 18:33 • Новости дня
    Эрдоган назвал урегулирование на Украине приоритетом для Турции

    Эрдоган назвал справедливый мир на Украине приоритетом для Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Турция считает приоритетом скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем заключения справедливого и прочного мирного соглашения, заявил на открытии Антальского дипломатического форума турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине является приоритетной задачей для его страны, передает ТАСС.

    Он подчеркнул необходимость заключения справедливого и прочного мирного соглашения, чтобы остановить боевые действия.

    В ходе своего выступления на открытии Антальского дипломатического форума Эрдоган отметил, что Турция предприняла множество шагов в этом направлении. В частности, страна участвовала в обмене пленными в рамках Черноморской инициативы и «Стамбульского процесса». Турецкий лидер выразил надежду на то, что Анкара сможет сохранить свою сбалансированную и активную позицию, которая была принята с первого дня конфликта.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Эрдоган заверил в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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    12 апреля 2025, 09:00 • Новости дня
    Симоньян поблагодарила Зеленского за санкции против RT

    Tекст: Александра Юдина

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила ироничную благодарность Владимиру Зеленскому за санкции против сотрудников RT.

    В своем Telegram-канале она иронично прокомментировала санкции Украины против сотрудников этих СМИ. По ее словам, Зеленский, введя санкции, вызвал у сотрудников RT смех, и они уже отменяют путевки в санаторий Львова.

    Санкционный список Зеленского, опубликованный на его сайте, включает журналистов из «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканала RT и других российских медиа, среди которых военный корреспондент RT Мурад Газдиев и корреспонденты Хассан Насср и Иван Полянский.

    Также в списке операторы и ассистенты операторов, такие как Александр Жуков и Михаил Кондаков, а также сотрудники «Украины.ру» Константин Кеворкян и другие.

    Напомним, Зеленский утвердил санкции против музыканта Юрия Бардаша и российских медийных лиц, включая военкоров и телеведущих. Санкции предполагают лишение внесенных в список наград на Украине, запрет на ведение деятельности и въезд в страну.

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    11 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин заявил о значимости подводных и надводных беспилотников для ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ) заявил о важности разработки и выпуска отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования.

    Он подчеркнул, что это способствует качественному развитию флота как сегодня, так и в будущем, передает ТАСС. «Отдельная принципиальная тема для качественного развития флота, и сегодня, и в будущем, – разработка и выпуск отечественных беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также серийное производство безэкипажных подводных и надводных катеров», – сказал Путин.

    Также президент указал на необходимость интеграции всех разведывательных систем ВМФ России в единый контур. По его словам, системы, действующие в воздухе, под водой и на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательно-ударный контур.

    Напомним, Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ, а также призвал обновить облик Военно-морского флота России.

    Глава государства сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на развитие ВМФ и объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей.

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    11 апреля 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о постоянном внимании к развитию ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота заявил о том, что страна уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ.

    В качестве примера Путин привел недавние успехи в развитии флота: в конце марта в Мурманской области был спущен на воду новый атомный подводный крейсер «Пермь», передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что ВМФ играет важнейшую роль в защите национальных интересов России.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу планирует провести совещание по развитию Военно-морского флота (ВМФ) России.

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    Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности

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    Брюссель решил повторить российский «поворот на Восток»

    Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем – сперва в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. При этом между Брюсселем и Пекином остается масса идеологических и политических разногласий. Удастся ли сторонам преодолеть эти разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой? Подробности

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    Что даст России новая орбитальная станция

    12 апреля, в День космонавтики, стоит вспомнить не только великое прошлое советской космической программы, но и то, какие перспективы сегодня стоят перед Россией в космосе. Ближайшая из них – строительство собственной орбитальной станции вместо скоро уходящей в историю МКС. Какой она будет и что даст нашей стране? Подробности

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    Чехия призвала Урсулу для проведения репрессий

    Власти Чехии бьют тревогу. Уже осенью правительство страны может возглавить экс-премьер Андрей Бабиш – политик, который якобы «распространяет российскую пропаганду» и «перестанет помогать Украине». Украине он и впрямь не поможет. Но боятся Бабиша по другой причине. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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