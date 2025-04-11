В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Силы ПВО России за полчаса уничтожили 13 дронов над двумя областями
Минобороны заявило об уничтожении 13 БПЛА над Ростовской и Курской областями
Средства ПВО России за полчаса сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Курской и Ростовской областями.
Российские средства противовоздушной обороны в период с 22.00 до 22.30 мск успешно нейтрализовали 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской и Ростовской областями, передает Telegram-канал Минобороны.
По данным ведомства, девять беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области, а оставшиеся четыре – над Курской областью. На данный момент информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее силы ПВО России уничтожили три украинских дрона в Белгородской и Курской областях.