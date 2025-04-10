Украина подтвердила консультации с США по сделке о недрах

Вице-премьер Украины подтвердила проведение консультаций с США по недрам

Tекст: Вера Басилая

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила проведение в Вашингтоне технических консультаций с США по недрам 11 апреля. Консультации состоятся между министерствами юстиции и экономики двух стран, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что делегацию Киева для обсуждения сделки ожидают в США 11–12 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев формирует специальную делегацию на техническом уровне. Для подготовки позиции Украина сотрудничает с международными юридическими компаниями. Вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что делегация будет состоять из юристов, инвестиционных и финансовых консультантов, а также представителей четырех министерств.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет доработать текст договора для учета интересов обеих сторон.

Издание Le Point сообщало, что соглашение США и Украины включило добычу полезных ископаемых в Крыму и Донбассе.

Владимир Зеленский выразил недовольство действиями Скотта Бессента, который настаивал на немедленном подписании договора по недрам.

Бессент обвинил Зеленского в разрушении сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме.