В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Украина подтвердила консультации с США по сделке о недрах
Вице-премьер Украины подтвердила проведение консультаций с США по недрам
Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах пройдут 11 апреля в Вашингтоне, сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на бизнес-форуме в Брюсселе.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила проведение в Вашингтоне технических консультаций с США по недрам 11 апреля. Консультации состоятся между министерствами юстиции и экономики двух стран, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что делегацию Киева для обсуждения сделки ожидают в США 11–12 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев формирует специальную делегацию на техническом уровне. Для подготовки позиции Украина сотрудничает с международными юридическими компаниями. Вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила, что делегация будет состоять из юристов, инвестиционных и финансовых консультантов, а также представителей четырех министерств.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет доработать текст договора для учета интересов обеих сторон.
Издание Le Point сообщало, что соглашение США и Украины включило добычу полезных ископаемых в Крыму и Донбассе.
Владимир Зеленский выразил недовольство действиями Скотта Бессента, который настаивал на немедленном подписании договора по недрам.
Бессент обвинил Зеленского в разрушении сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме.