Зеленский раскритиковал главу минфина США

  • Новость часаНазначено время переговоров России и США в Стамбуле
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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен
    Брюссель потребовал убрать Вулина из нового правительства Сербии
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления
    Пентагон: Решение о военном присутствии в Европе примут после переговоров с РФ
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда
    Мерц объявил о новых правилах получения гражданства Германии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    10 апреля 2025, 08:40 • Новости дня

    Зеленский раскритиковал главу минфина США

    Зеленский раскритиковал министра финансов США Бессента за давление в вопросе сделки по недрам

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский выразил недовольство действиями министра финансов США Скотта Бессента, который настаивал на немедленном подписании договора по недрам, пишет украинское издание «Страна.ua».

    По данным издания, Зеленский подверг резкой критике министра финансов США из-за его настойчивых требований по подписанию сделки, касающейся природных ресурсов Украины, передает РИА «Новости».

    Зеленский обвинил Бессента в излишнем давлении и подчеркнул, что подобное поведение недопустимо.

    В своей речи Зеленский отметил, что Украина не является третьесортной страной, и предложил США выстраивать диалог на равных условиях.

    «Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас – на это я мог только сказать ему: «Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно», – заявил он.

    Зеленский также выразил уверенность, что Бессент ожидал другого формата разговора

    Напомним, Бессент обвинил Зеленского в разрушении «самой простой вещи в мире», а именно сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме. До этого Министр финансов США назвал Зеленского «эстрадным артистом», который выступает в роли исполнителя в окружении плохих советников.

    9 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта

    Украина объявила в розыск находящегося на МКС космонавта Зубрицкого

    Украинский ТЦК хотел призвать в ВСУ улетевшего на МКС российского космонавта
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно попытался вручить повестку на службу в армии 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который находится на Международной космической станции, куда прибыл на борту «Союз МС-27».

    Украинский территориальный центр комплектования не смог вручить повестку Алексею Зубрицкому, который сейчас находится на Международной космической станции, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. Как отмечает издание, имя российского космонавта и участника нынешней миссии на МКС Алексея Зубрицкого недавно появилось в украинской базе лиц, обвиняемых в дезертирстве и госизмене. 

    Алексею Зубрицкому 32 года. В свое время он служил в Военно-воздушных силах Украины, пилотировал штурмовики и в 2013 году вошел в состав авиационного подразделения 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. После воссоединения Крыма с Россией он принял решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ, где его карьера стремительно пошла вверх.

    С 2014 по 2015 год Зубрицкий служил в гвардейском истребительном авиаполку в Миллерово (Ростовская область), а затем, до 2018 года, был старшим летчиком в штурмовом авиаполке, базирующемся в Приморско-Ахтарске на Кубани.

    В 2018 году он стал кандидатом в отряд космонавтов-испытателей, а 8 апреля 2025 года Зубрицкий отправился на орбиту на борту «Ракеты Победы» — запуск был приурочен к 80-летнему юбилею Великой Победы. Стыковка с Международной космической станцией прошла успешно. Этот экипаж также доставил на МКС копию Знамени Победы.

    Украинские власти обратили внимание на Зубрицкого только этой весной: суд в Киеве вынес заочный приговор – 15 лет заключения, конфискация имущества и обвинение в государственной измене.

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    9 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не собирается продлевать торговые преференции для Украины после истечения срока действия временного механизма 5 июня, при этом обсуждаются возможные изменения в соглашение об ассоциации.

    Украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Евросоюз не будет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. Европейский чиновник, близкий к переговорам, подтвердил, что с этого момента автономные торговые мероприятия закончатся. Это означает, что условия торговли вернутся к довоенным, а также прекратятся ограничительные меры, введенные в отношении ряда товарных позиций, передает ТАСС.

    Чиновник отметил, что, несмотря на прекращение действия преференций, рассматривается возможность сохранить льготы для некоторых видов украинского экспорта, таких как сталь. Также ведется обсуждение вероятного изменения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для поддержки экономики Киева на взаимовыгодных условиях.

    По словам источника, окончательное решение на этот счет еще не принято, но оно будет основываться на экономических интересах обеих сторон. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, и официальный Брюссель пока не делает никаких заявлений по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    9 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ krasnodar-tr.gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины ночью атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников, все дроны сбиты, сообщили в Министерстве обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершили атаку с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Все дроны были сбиты средствами ПВО и огневыми группами, станции удалось избежать ущерба. Минобороны охарактеризовало эту атаку как намеренное действие со стороны киевского режима против международного энергетического объекта.

    Компрессорная станция «Кореновская» играет важную роль в обеспечении работы экспортного газопровода «Турецкий поток» с мощностью перекачки 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Кроме того, около 2:30 9 апреля ВСУ совершили атаку на газораспределительную станцию «Темрюк», обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк, с использованием двух дронов. Оба аппарата были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта.

    Минобороны также отметило, что несмотря на российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ежедневно продолжал атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Ранее в марте российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратив атаку на объект международной энергетической инфраструктуры.

    В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    9 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала реакцию Владимира Зеленского на удар российских войск по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВСУ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживой реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на удар, нанесенный россиянами по месту проведения совещания командиров ВСУ и иностранных наемников, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что 4 апреля российские вооруженные силы совершили высокоточный ракетный удар с фугасным снаряжением по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где проходило совещание командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов. По ее мнению, реакция Зеленского на это событие была в «высшей степени циничной и лживой».

    По ее словам, поражение объектов и гибель гражданского населения в Кривом Роге стали следствием практики киевского режима размещать системы ПВО вблизи жилых домов и их полное непрофессиональное применение.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    Российское Минобороны сообщило, что  Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

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    9 апреля 2025, 21:04 • Новости дня
    ЕС заявил о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Каллас заявила о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнула, что основное препятствие для поставки 2 млн снарядов Украине в 2025 году – это нехватка средств, передает ТАСС. По ее словам, на данный момент Евросоюз обеспечил только 50% от необходимого финансирования.

    «Главное препятствие – деньги, конечно», – заявила Каллас, отвечая на вопрос журналистов. «Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо еще», – добавила она.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС и отсутствия поддержки ключевых игроков.

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    9 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день

    Трамп заявил о доходах США в 2 млрд долларов в день от пошлин

    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что ежедневно страна получает почти 2 млрд долларов благодаря зеркальным пошлинам, передают «Ведомости».

    Глава Белого дома также отметил, что такие доходы создают стабильное и уверенное экономическое положение. По его словам, средства поступают в ранее невиданных объемах. Это привлекает внимание многих стран, которые стремятся заключить торговые сделки с Вашингтоном.

    Он уточнил, что после введения тарифов более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией.

    Напомним, глава Белого дома объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. В черный список не вошли Россия и Белоруссия.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

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    9 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Депутат Рады назвал последний день президентства Зеленского

    Депутат Рады Дубинский: Первый день мира станет последним для Зеленского

    Депутат Рады назвал последний день президентства Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский утратит актуальность сразу после завершения украинского конфликта, поскольку его роль заключается лишь в затягивании противостояния.

    Дубинский подчеркнул, что Зеленский будет не нужен, как только стороны договорятся о мире. «Но как только тигры договорятся между собой, и кинут шакаленку кусок добычи – война уже не нужна, а с ней Зеленский. Первый день мира – его последний», – написал он, передает РИА «Новости».

    По его мнению, США используют Зеленского исключительно для затягивания конфликта и давления на Россию.

    В воскресенье бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется «перезагрузка власти». Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти.

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    9 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай официально опроверг участие своих военнослужащих в украинском конфликте и призвал граждан избегать любой вовлеченности в боевые действия, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь подчеркнул, что правительство Китая настоятельно рекомендует своим гражданам держаться подальше от зон вооруженного конфликта, включая Украину, и не участвовать в военных действиях ни на одной из сторон, передает ТАСС.

    Он отметил, что китайским гражданам категорически не рекомендуется вовлекаться в боевые действия в любой форме.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы якобы захватили в плен двух граждан Китая.

    Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, он заявил, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    9 апреля 2025, 12:15 • Новости дня
    Захарова заявила о подготовке военной интервенции Британии и Франции в Одессу

    Tекст: Александра Юдина

    Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу, рассматривая размещение многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Париж и Лондон готовят параметры военной интервенции в Одессу. Она подчеркнула, что эти планы обсуждались на совещании начальников западных генштабов в Киеве, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, на совещании, прошедшем 4–5 апреля в Киеве, присутствовали начальники генштабов Украины, Британии и Франции.

    Целью их встречи было определение оперативных планов возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента, как это было ими сформулировано.

    Захарова отметила, что речь, по сути, шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, с акцентом на Одессу. Она также охарактеризовала планы по созданию так называемой коалиции желающих как «мем».

    Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.

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    9 апреля 2025, 22:08 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

    Российские системы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Крымом и тремя областями

    ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских дронов в четырех регионах России, включая Крым, Брянскую, Калужскую и Курскую области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в период с 20:15 до 21:10 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них девять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Республики Крым и один – над Курской областью.

    Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 158 украинских беспилотников, большую часть уничтожили над Краснодарским краем.

    Фрагменты украинских беспилотников обнаружили в нескольких районах Краснодарского края.

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    9 апреля 2025, 12:21 • Новости дня
    Сырский заявил о сокращении военной помощи США Украине
    Сырский заявил о сокращении военной помощи США Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что США сократили объемы военной помощи Украине, вследствие чего основная поддержка идет теперь от европейских партнеров.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о снижении объема военной помощи от Соединенных Штатов Америки, передает РИА «Новости».

    По его словам, прежняя масштабная поддержка США играла решающую роль в обеспечении украинской армии всем необходимым, однако в настоящее время объемы помощи заметно сократились.

    Сырский отметил, что основную поддержку Украина сейчас получает от европейских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США велел разработать план резкого сокращения бюджета Пентагона. Пентагон подтвердил намерение сократить расходы в 2026 году на 50 млрд долларов.

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    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    10 апреля 2025, 02:07 • Новости дня
    Monde: Уничтожено главное производство боеприпасов ВСУ в Сумской области

    Monde сообщила об уничтожении заводов «Звезда» и «Импульс» в Шостке

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный объект по производству боеприпасов в Шостке на Украине был уничтожен, пишет Monde, ссылаясь на украинского офицера Антона Сербина, который отметил, что это был ключевой производственный центр.

    Газета Monde сообщила, что в Сумской области Украины уничтожен главный объект по производству боеприпасов. Со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина издание отмечает, что данный объект играл важнейшую роль в обеспечении Вооруженных сил Украины.

    В статье говорится о городе Шостка, который считается основным промышленным центром по производству взрывчатых веществ и боеприпасов на Украине. В городе расположены заводы «Звезда» и «Импульс», где производятся порох и детонаторы. Эти предприятия в 2024 году неоднократно подверглись атакам, в том числе 31 декабря.

    Антон Сербин подчеркнул: «Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен».

    Удары по объектам украинской инфраструктуры начались с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы.

    Целями атак становятся объекты оборонной промышленности и военного управления. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области, сообщало издание.

    Российские войска после освобождения Басовки в Сумской области продвинулись к Локне и Юнаковке, перерезая пути снабжения украинских сил. ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

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