Министр финансов США Бессент обвинил Зеленского в «разрушении» сделки в Белом доме

Tекст: Вера Басилая

По словам Бессента, Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал сделку, которая должна была стать «самой простой в мире», передает РИА «Новости».

В интервью журналисту Такеру Карлсону Бессент резко высказался о поведении Зеленского, подчеркнув, что он «добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире».

Министр отметил, что в день визита Зеленского все уже было подготовлено для подписания соглашения между США и Украиной о недрах. Однако, по его словам, перепалка, инициированная главой киевского режима, сорвала этот процесс.

Ранее Бессент назвал Зеленского «эстрадным артистом», который выступает в роли исполнителя в окружении плохих советников.

В Белом доме 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, на которой ожидалось подписание соглашения о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка, и американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, что привело к срыву сделки по ресурсам.

По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

