За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.2 комментария
Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
Министр финансов США Бессент обвинил Зеленского в «разрушении» сделки в Белом доме
Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Владимира Зеленского в разрушении «самой простой вещи в мире», а именно сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме.
По словам Бессента, Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал сделку, которая должна была стать «самой простой в мире», передает РИА «Новости».
В интервью журналисту Такеру Карлсону Бессент резко высказался о поведении Зеленского, подчеркнув, что он «добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире».
Министр отметил, что в день визита Зеленского все уже было подготовлено для подписания соглашения между США и Украиной о недрах. Однако, по его словам, перепалка, инициированная главой киевского режима, сорвала этот процесс.
Ранее Бессент назвал Зеленского «эстрадным артистом», который выступает в роли исполнителя в окружении плохих советников.
В Белом доме 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, на которой ожидалось подписание соглашения о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка, и американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, что привело к срыву сделки по ресурсам.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.