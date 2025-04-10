В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
ВС России поразили объекты военного аэродрома ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты девять управляемых авиабомб JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 200 беспилотников.
С начала спец операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50812 беспилотников, 601 ЗРК, 22752 танка и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23 434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 876 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ. Днем ранее они поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.