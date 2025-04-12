В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине
Reuters: США потребовали у Украины передать контроль над трубопроводом Газпрома
Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.
Соединенные Штаты разработали проект соглашения с требованием передачи контроля над трубопроводом Газпрома, проложенным через Украину в Европу, сообщает Reuters.
Переговоры по этому проекту прошли в пятницу в Вашингтоне. Источники агентства указали на напряженный характер обсуждений, отметив, что перспективы достижения успеха остаются невысокими. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», – заявил собеседник агентства.
Американская администрация представила проект в марте, и он был охарактеризован как «максималистский». В Министерстве финансов США сообщили, что консультации носят «технический характер». Украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве консультанта по данному соглашению о полезных ископаемых.
По информации Reuters, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко намерены приехать в Вашингтон через две недели. Они примут участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по ситуации на Украине, которая состоится 25 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров, что вызывает беспокойство из-за увеличенного потребления газа, сообщил «Газпром».
Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах были назначены на 11 апреля в Вашингтоне, как сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на бизнес-форуме в Брюсселе.