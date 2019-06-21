Грузинский депутат объяснил свои слова про «убийства русских»

Депутат парламента Грузии от оппозиции Акакий Бобохидзе в пятницу рассказал, что имел в виду, когда накануне говорил о том, что «убивал вас в Абхазии и будет убивать», обращаясь к депутатам Госдумы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он сказал, что участвовал в вооруженном конфликте в Абхазии в 1992-1993 годах.

«В той войне погибли и грузины, и абхазы. Только о русских (погибших) я не жалею, так как им там делать было нечего», – сказал он.

«Если там погибли русские, то погибли только потому, что сунули туда нос, туда, где им нечего было делать», – заявил оппозиционер.

«Поэтому нет никакого сожаления и не будет, если от выпущенной мною пули погиб (там) русский или нет. Это я и сказал русским (депутатам)», – заявил Акакий Бобохидзе.

В Тбилиси уверены, что победа абхазов в той войне стала возможной только благодаря их поддержке со стороны российских военных и добровольцев.