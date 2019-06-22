Крым выразил готовность стать альтернативой курортам Грузии

Крым готов стать альтернативой для туристов, которые собирались в 2019 году посетить Грузию, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Черняк заявил, что устроенная грузинской стороной провокация «однозначно даст огромный отрицательный результат для всей страны». По его мнению, в Грузии «допустили большую глупость», которая отразится на «простых людях и туристической отрасли», так как «последние несколько лет только российские туристы вытягивали всю туриндустрию и экономику» этой страны, передает РИА «Новости».

«Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов», – добавил Черняк.

По его мнению, грузинские события приведут к переориентации туристического потока, от чего выиграют курорты Крыма и Краснодарского края.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

Нет



Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Сообщалось, что в Грузии находятся около 5-7 тыс. организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отмечал, что, по самым скромным оценкам, экономические потери Грузии от прекращения поездок россиян составят полмиллиарда долларов.

Он добавил, что грузинские власти не ожидали такого ответа от России, полагая, что Москва «проглотит» антироссийские заявления.

В Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД