Крым выразил готовность стать альтернативой курортам Грузии

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22 июня, суббота  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну

Первый период войны до сих пор вызывает непримиримые идеологические спорыФото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
В России отмечают День скорби – 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Можно ли было ее отсрочить? Имел ли СССР шансы подойти к войне более подготовленным, имея выстроенную линию обороны и полный контроль над черноморскими проливами? Или пакт Молотова-Риббентропа был бессмысленной «сделкой с дьяволом»? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Россия приступила к наказанию Грузии

Грузия потеряет туристов из РоссииФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Также в указе рекомендуется не продавать туроператорам и турагентам туры в Грузию. Судя по всему, Тбилиси наступил на старые грабли и ему грозит разрыв торговых и экономических связей с Россией. Сможет ли грузинская экономика выжить без российских туристов, а грузинские виноделы – без российских покупателей? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем, национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...

События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
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            Крым выразил готовность стать альтернативой курортам Грузии

            22 июня 2019, 08:46

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Крым готов стать альтернативой для туристов, которые собирались в 2019 году посетить Грузию, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

            Черняк заявил, что устроенная грузинской стороной провокация «однозначно даст огромный отрицательный результат для всей страны». По его мнению, в Грузии «допустили большую глупость», которая отразится на «простых людях и туристической отрасли», так как «последние несколько лет только российские туристы вытягивали всю туриндустрию и экономику» этой страны, передает РИА «Новости».

            «Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов», – добавил Черняк.

            По его мнению, грузинские события приведут к переориентации туристического потока, от чего выиграют курорты Крыма и Краснодарского края.

            На ваш взгляд

             
            В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?


            Обсуждение: 38 комментариев

            Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

            Сообщалось, что в Грузии находятся около 5-7 тыс. организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

            Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отмечал, что, по самым скромным оценкам, экономические потери Грузии от прекращения поездок россиян составят полмиллиарда долларов.

            Он добавил, что грузинские власти не ожидали такого ответа от России, полагая, что Москва «проглотит» антироссийские заявления.

            В Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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