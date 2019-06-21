Подсчитаны потери Грузии от прекращения поездок россиян

По самым скромным оценкам, экономические потери Грузии от прекращения поездок россиян составят полмиллиарда долларов, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

«Сами представьте себе: 2 млн граждан России посещают Грузию сейчас в год, минимально долларов 200-250 они оставляют – даже если заехали и уехали. Считайте – минимум полмиллиарда долларов они потеряют», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам эксперта, для «крохотной Грузии, где очень слабая экономика, экономика услуг», это «очень большие деньги и очень серьезный удар».

Кроме того, Суздальцев считает, что организаторы провокации в Грузии не ожидали, что Москва в сложившихся условиях объявит о вывозе россиян из страны и прекращении пассажирских авиаперевозок. «Я думаю, они рассчитывали, что мы это проглотим», – отметил он.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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По словам эксперта, ситуация в Грузии была «стопроцентной провокацией», потому что российская делегация прибыла на мероприятие по приглашению связанной с правительством Грузии структуры.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации республики и назвала Россию «врагом и оккупантом». В России отметили, что в момент очередного политического коллапса главе республики следовало гарантировать жителям грузинских городов безопасность, а не «затягивать старую песню о главном».

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.