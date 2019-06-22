Россиянам вернут деньги за туры в Грузию

Российским туристам вернут стоимость туров в Грузию, которыми те не смогут воспользоваться, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, приблизительным подсчетам, в Грузию приобрели туристические пакеты не более 10 тыс. россиян. «Пока не будут сняты рекомендации, туроператоры будут возвращать туристам стоимость перелета и наземного обслуживания. Потом турбизнес уже будет разбираться с авиакомпаниями, у которых они заранее выкупали места. Смогут ли авиакомпании эти деньги вернуть – это станет предметом сложных переговоров», – приводит ее слова РИА «Новости».

Тюрина считает, что туроператоры не будут предлагать другие направления для отдыха тем, кто уже не может отправиться в Грузию. Туры формировались на основе регулярных, а не чартерных перелетов, отметила она.

В Ассоциации туроператоров России, в свою очередь, сообщили, что в Грузии сейчас находятся около 5-7 тыс. организованных российских туристов, а самостоятельных – в два-три раза больше.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

Нет



Между тем представитель авиакомпании «Победа» сообщил ТАСС, что возместит полную стоимость авиабилетов всех отмененных после 8 июля рейсов в Грузию.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации республики и назвала Россию «врагом и оккупантом». В России отметили, что в момент очередного политического коллапса главе республики следовало гарантировать жителям грузинских городов безопасность, а не «затягивать старую песню о главном».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.