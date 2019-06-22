В Тбилиси отреагировали на приостановку турпотока из России

Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, огорчились из-за решения российских властей в самом начале сезона приостановить полеты и продажу туров в Грузию.

«Скажется, конечно. Граждане России часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно», – рассказали РИА «Новости» в одном из отелей в центре Тбилиси.

Звучат жалобы и от владельцев кафе и водителей такси. «Плохо, конечно. Начало сезона. Туризм – это экономика, деньги, вливания», – говорят они.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция.

В Грузии сейчас находятся около 5-7 тыс. организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отмечал, что, по самым скромным оценкам, экономические потери Грузии от прекращения поездок россиян составят полмиллиарда долларов. По его словам, грузинские власти не ожидали такого ответа от России, полагая, что Москва «проглотит» антироссийские заявления.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.