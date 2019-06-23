Посольства Грузии за рубежом начали кампанию привлечения туристов

Грузинские посольства за рубежом в связи с ограничениями России по авиаперевозкам и туризму начали кампанию в соцсетях по привлечению в страну гостей из дальнего зарубежья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Первыми это сделали посольства в США и Дании, сообщает Общественное ТВ Грузии. Они разместили видеоролики, рекламирующие отдых в Грузии.

«Приезжайте в Грузию, попробуйте Грузию!», – предлагает посольство в США.

«Всех наших датских друзей приглашаем провести незабываемый летний отдых в Грузии», – сообщает посольство Грузии в Дании.

За пять месяцев этого года Грузию посетило почти 540 тыс. граждан России. Это первое место в пятерке стран, граждане которых чаще всего приезжали в этом году в Грузию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 31,4%. Далее следуют Азербайджан, Армения, Турция и Украина.

Напомним, на фоне антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

В воскресенье президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в Грузию, проблемы между странами следует решать политикам.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.