Владелец Georgian Airways не признал задолженность перед властями России

Грузинская авиакомпания Georgian Airways не имеет задолженностей перед российскими властями, заявил основатель и владелец авиакомпании Тамаз Гаиашвили, комментируя решение Минтранса приостановить полеты грузинских авиакомпаний на территорию России с 8 июля.

Гаиашвили заявил в интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс», что Georgian Airways якобы не имела и не имеет задолженности перед Россией, передает ТАСС.

«Министерство транспорта России своим решением закрыло воздушное сообщение между Грузией и Россией, что очень плохо и в первую очередь наносит ущерб гражданам России (...). Я уже ничего не говорю о финансовом ущербе», – добавил он.

В субботу Минтранс объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России. В ведомстве сообщали, что сумма задолженности грузинской стороны составляет 792 543,19 долларов и 592 251,95 рублей.

При этом грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, однако до сих пор не погасила ее.

Georgian Airways осуществляет прямые регулярные рейсы из Тбилиси в Москву, Санкт-Петербург и Казань. В воскресенье авиакомпания заявила, что в связи с решением Минтранса предложит своим клиентам транзитные полеты Тбилиси – Ереван – Москва. В Россию также летает грузинская авиакомпания MyWay Airlines.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Напомним, в Грузии заявляли, что детально изучают решение российских властей о приостановке полетов в страну. Также Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на указ президента России Владимира Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

В Тбилиси с 20 июня не утихают антироссийские акции протеста. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.