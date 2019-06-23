Захарова объяснила слова главы Грузии о российских туристах использованием калькулятора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы «должны приезжать» в эту страну. По словам Захаровой, заявление было подготовлено с использованием калькулятора.

«Прямо вот должны? Шери, лично вам должны? Или из мышбратских чувств? Нет, очевидно, что вы сейчас очень стараетесь, и это заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора. Но надо стараться еще лучше. Не ради «туристов из России» – им есть куда ехать, а ради народа, который вас выбрал», – написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что если туристы из России «что-то и должны», так это «чувствовать не просто безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей».

«Что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси». А на каждый позыв кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы турист из России должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное «высоко-высоко в горах», – заявила Захарова.

По ее словам, туристы платят деньги именно за такие эмоции, «пусть и не всегда идущие от сердца».

«Хотя мы все были уверены, что в Грузии они идут именно от сердца. Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен. Ничего личного, просто бизнес», – подытожила Захарова.

Ранее Зурабишвили заявила, что российские туристы должны продолжать приезжать в Грузию, проблемы между странами следует решать политикам.

При этом чуть ранее президент Грузии обвиняла Москву в дестабилизации республики и называла Россию «врагом и оккупантом». В России отметили, что в момент очередного политического коллапса главе республики следовало гарантировать жителям грузинских городов безопасность, а не «затягивать старую песню о главном».

Напомним, на фоне антироссийских акций в Грузии президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В субботу Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию нашей страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.