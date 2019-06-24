Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили после заседания партийного политсовета заявил о готовности провести выборы в парламент в 2020 году не по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, а по пропорциональной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Переход на нее планировался в 2024 году. Таким образом, удовлетворяется одно из требований митингующих в Тбилиси, которые также настаивают на отставке главы МВД Георгия Гахарии.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что вопрос отставки главы МВД на политсовете не обсуждался. В понедельник протестующие потребуют его ухода с поста у здания МВД.

На фоне начавшихся на прошлой неделе антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию. По данным СМИ, запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров вынудят отказаться от поездки в эту страну более 150 тыс. россиян.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Грузии Нино Ломджария с просьбой помочь в защите прав россиян, которые в данный момент находятся в этой стране.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.