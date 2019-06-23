Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Грузии Нино Ломджария с просьбой помочь в защите прав россиян, которые сейчас находятся в этой стране.

«События в Тбилиси вызывают чрезвычайную озабоченность... Призываю народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии», – передает ТАСС ее заявление.

По ее словам, события в Грузии «недопустимы в обществе», которое уважает и защищает «общечеловеческие ценности, закрепленные во Всемирной декларации прав человека».

Москалькова заметила, что российская делегация прибыла на Генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия именно по приглашению грузинской стороны, чтобы обсудить гуманитарные и духовные аспекты взаимодействия народов.

«К сожалению, вместо культурного диалога, права всей российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым оказались нарушены. Более того, их жизнь оказалась под угрозой и они были вынуждены срочно покинуть страну», – добавила Москалькова.

Она указала также на то, что нападению подверглась съемочная группа телеканала «Россия 24», кроме того, тысячи российских туристов вынуждены были покинуть Грузию и прервать свой отпуск.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией и анализировала, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений.