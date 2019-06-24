Подсчитано, сколько российских туристов недосчитается Грузия из-за протестов

Запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров в связи с проходящими в Тбилиси политическими протестами вынудят отказаться от поездки в эту страну более 150 тыс. россиян.

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля. Такие расчеты привел источник «Коммерсанта» в туротрасли. При этом существует альтернативная оценка в 220 тыс. человек. На возврат средств за билеты перевозчикам придется направить 2,3–3 млрд рублей.

Официально в российских авиакомпаниях не стали комментировать возможные потери от запрета полетов в Грузию. Но источники в отрасли уверены, что они неизбежны. «Грузия – один из лимитированных рынков: для полета туда авиакомпания должна получить разрешение, это выводит ее в рентабельные направления», – говорит один из них.

Еще один источник в одной из авиакомпаний подтвердил, что потери будут достаточно серьезными. «Решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети нет времени», – говорит он. Также, по его словам, есть риск, что в ближайшие две недели в Грузию придется гонять пустые самолеты: часть людей откажется лететь из-за негативного информационного фона.

Потери туроператоров, которые в выходные полностью прекратили реализацию туров в Грузию, окажутся менее существенными. По данным Ростуризма, туры с вылетом после 8 июля в Грузию суммарно выкупили 3,5 тыс. человек. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что средняя стоимость тура в Грузию – 30-35 тыс. рублей. Исходя из этого, туркомпаниям придется выплатить 103-122,5 млн рублей.

Турпоток в Грузию последние годы рос взрывными темпами. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году страну посетили 1,29 млн россиян – на 11,8% больше, чем в 2017 году. В первом квартале 2019 года поток вырос на 26% – до 219,6 тыс. человек. Направление традиционно пользуется большей популярностью у самостоятельных туристов, которые формируют 90% потока. По данным Ростуризма, сейчас в Грузии находятся только 1,5 тыс. «пакетных» путешественников из России. Ромашкин предполагает, что с учетом самостоятельных туристов речь идет о 10-15 тыс. человек.

С прошлой недели в Тбилиси проходят митинги у здания парламента Грузии. На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.