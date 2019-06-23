На акциях в Тбилиси призвали не проявлять агрессию против туристов из России

На продолжающихся акциях протеста в Грузии призвали не проявлять никакой агрессии против туристов из России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Никакой агрессии по отношению к рядовым российским туристам!», – заявил один из ораторов.

Этот призыв собравшиеся встретили аплодисментами.

На акции на проспекте Руставели в последнее время выступают не политические лидеры оппозиции, а представители гражданского общества.

Как отметил оратор, «через российских туристов Грузия экспортирует свободу, самый ценный продукт».

Он также сказал, что «дело не только в деньгах, которые несут экономике Грузии туристы из России».

«Главное – в традициях истории и культуры нашей страны заложены идеалы гостеприимства, мы должны поступать достойно и беречь это», – сказал он.

Акция продолжается, требования прежние – отставка министра МВД и выборы в парламент по пропорциональной системе.

За пять месяцев этого года Грузию посетило почти 540 тыс. граждан России. Это первое место в пятерке стран, граждане которых чаще всего приезжали в этом году в Грузию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 31,4%. Далее следуют Азербайджан, Армения, Турция и Украина.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Напомним, в воскресенье в Тбилиси началась новая акция протеста.

До этого на фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.