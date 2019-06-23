Новая акция протеста началась у здания парламента в Тбилиси

Акция протеста возобновилась в воскресенье перед зданием парламента в Тбилиси. Митингующие перекрыли центральный проспект Руставели.

Акция началась с требований отставки главы МВД Грузии Григория Гахария и освобождения всех задержанных активистов, передает РИА «Новости».

Также они перекрыли центральный проспект Руставели.

Кроме того, участникам акции раздают плакаты оскорбительного характера в отношении председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

За происходящим наблюдают полицейские, рядом дежурят машины скорой помощи.

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Напомним, на фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.