Замглавы МИДа отчитал президента Грузии

Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили относительно России произвели эффект разорвавшейся бомбы, главе государства нельзя позволять себе подобные высказывания, заявил в среду замминистра иностранных дел России Григорий Карасин после раунда женевских дискуссий по Закавказью.

«Заявление Саломе Зурабишвили, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы, выкрики демонстрантов – все это показывали по телевидению, это не прошло незамеченным. Я один из тех людей, на которых подействовал этот взрыв. В двусторонних отношениях между соседними государствами глава государства не должен позволять себе такие высказывания», – передает слова Карасина РИА «Новости».

По его словам, нужно бережно к этому относиться и «выбирать выражения».

Напомним, после начала антироссийских акций протеста в Тбилиси Зурабишвили обрушилась с обвинениями на Россию, назвав ее «страной-оккупантом». Однако уже на следующий день она заявила о боязни потерять российских туристов.

Россия ввела ограничения из-за антироссийских выступлений в Тбилиси – авиакомпаниям запретили осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

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