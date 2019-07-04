В Грузии признали негативные последствия возможного разрыва торговли с Россией

Торговый оборот между Грузией и Россией в прошлом году достиг исторического максимума, поэтому Грузии будет весьма непросто пережить возможный разрыв экономических отношений, свидетельствуют выводы Центра анализа и прогноза Тбилисского университета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным Центра анализа и прогноза Тбилисского университета, выводы которого публикует грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», торговый оборот между двумя странами в 2018 году составил 1 млрд 373 млн долларов, это 11% от общего внешнеэкономического оборота Грузии.

При этом импорт из России в Грузию вырос на 17% – до 935,7 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию – на 10%, до 437,3 млн.

«Если остановится торговля между двумя странами, то это будет проблемой не только для грузинского экспорта, – отмечают аналитики. – Это может вызвать и проблемы с импортом, то есть приведет к росту цен и временному дефициту на ряд товаров».

В частности, отмечается, что 23% нефти и нефтепродуктов Грузия ввозит из России, то есть при разрыве экономических связей может возникнуть определенный дефицит, в частности, в этой сфере.

Что касается туризма, то российские туристы тратят в Грузии примерно четвертую часть от общих туристических трат. В среднем за визит это 1326 лари (около 475 долларов).

Отношения между двумя странами испытывают очередной кризис после того, как 20 июня в Тбилиси на сессию Межпарламентской ассамблеи православия прибыли депутаты Госдумы России, что вызвало протесты оппозиции.

Ранее вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили заявила об открытости страны для «доброжелательных русских друзей».

Напомним, из-за антироссийских выступлений в Тбилиси Россия ввела ограничения – авиакомпаниям запретили осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Беспорядки прервали рекордный рост турпотока из России. Нацбанк Грузии также объяснил обесценивание валюты ситуацией с туристами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из главных лозунгов грузинской пропаганды стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии.

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