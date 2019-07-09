Названы потери Грузии от новых санкций России

Грузия потеряет миллионы долларов в случае введения Россией новых санкций из-за последних антироссийских выступлений, считают эксперты.

Больше всего возможные ограничения отразятся на денежных переводах из России в Грузию: по статистике Банка России, их объем в 2018 году составил 631 млн долларов, передает Forbes со ссылкой на проект заявления, опубликованного в базе нижней палаты парламента.

Объем экспорта вин из Грузии в Россию также вырос до 166 млн долларов, а экспорт воды – до 50,6 млн долларов, свидетельствуют данные International Trade Center.

Эксперты считают, что Россия критически важна для Грузии как рынок сбыта, так как на нее приходится 84% поставок вина и около 46% поставок минеральной воды.

Между тем на российском внутреннем рынке на вино из Грузии приходится только около 16% импорта.

Ранее был опубликован проект заявления Госдумы о санкциях против Грузии.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис.

После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок в Грузию, однако в Тбилиси отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

Вопрос санкций вновь был поднят после очередного конфликта, который произошел 7 июля: на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле высказывания телеведущего сочли «большим позором для грузин».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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