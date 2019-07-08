В Кремле заявили о большом позоре для грузин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал оскорбления российских властей в телеэфире «Рустави 2», назвав такое поведение «большим позором для грузин».

«Что касается оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем», – сказал Песков, отметив, что «все руководство Грузии – и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента – решительно осудили эту выходку», передает ТАСС.

«Безусловно, подобного рода поведение – пусть оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия, – но, конечно же, это не достойно грузинского народа, это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции, и, конечно, это большой позор для грузин», – добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в последние дни в Грузии наблюдаются «все новые и новые обострения русофобских припадков». По мнению Пескова, «все это ни что иное как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала».

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Множество пользователей социальных сетей, журналисты, блогеры, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что отношения двух стран могут обостриться еще больше. А некоторые сотрудники телеканала «Рустави 2» начали увольняться в знак протеста.

МИД России осудил выходку телеведущего, назвав ее «примером того, куда заводит оголтелая русофобия».

Газета ВЗГЛЯД писала, каких последствий стоит ждать после скандального телеэфира.

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