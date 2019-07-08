На грузинском канале «Рустави 2» начались увольнения

После скандала с ведущим Георгием Габунией грузинская телекомпания «Рустави 2» начала терять сотрудников. В знак протеста уволились оператор Леван Маргвелашвили и Леван Ростомаули, работавший над одним из самых рейтинговых сериалов Грузии.

По информации «Sputnik Грузия», Маргвелашвили на митинге у здания «Рустави 2» бросил камеру и порвал свою пресс-карту.

«У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли», – заявил он.

Леван Ростомаули, также покинувший телеканал, работал над популярным в республике сериалом «Подруги моей жены».

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Российский журналист Стас Натанзон в этой связи отметил, что «Рустави 2» покидают «те, кто не габуния». «А сам Габуния при этом – спокойно продолжает работать. Это все, что нужно знать об «извинениях» этого телеканала», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России. Власти Грузии обвинили его в провокации.

Множество пользователей социальных сетей, журналисты, блогеры, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что отношения двух стран могут обостриться еще больше.

У здания «Рустави 2» прошел митинг с требованием уволить Габунию. Здание телеканала забросали яйцами. Вещание телеканала приостанавливали до «полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов».

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