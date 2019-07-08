Блогеры бурно отреагировали на брань грузинского ведущего в адрес Путина

Блогеры, журналисты, общественные деятели в социальных сетях активно обсуждают скандальную выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» разразился нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина.

«Мерзость и пошлость! Чистой воды провокация! Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией. И грузинский президент пусть тоже выскажет свое мнение. Сами пилите сук, на котором сидите», – написала в своем Telegram-канале телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева.

По мнению журналиста Андрея Медведева, Габуния «съехал с катушек». «К сожалению, он, вероятно, не понимает, как это все отразится на его стране в целом. И на отношении к ней. Но какой же подонок. Интересно будет посмотреть на реакцию жителей Грузии. Ну и политиков тоже. Развитию туризма, а также прочих связей, это видео способствовать не будет. Тут уж к бабке не ходи. Кстати сказать, руководство канала мат осудило, но пафос выступления одобрило», – отметил он.

«P. S. Я, разумеется, не стану из-за одного упыря хуже относиться к Грузии как таковой, но вопрос «что же вы делаете и зачем?» остается», – заключил Медведев.

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«Не могу поверить, что эти слова произнес грузин. Для кавказца оскорбить чьих-то родителей – вещь недопустимая! Это не кавказец! Это шваль и негодяй без понятий!» – подчеркнул репортер Роман Бабаян.

«Грузинское телевидение в лице персонажа Габунии настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно. Да, президент Грузии осудила персонажа Габунию. Но извинений не прозвучало», – отметил журналист, общественный деятель и депутат Госдумы Евгений Примаков.

«Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Причем далее все более безэмоционально, в режиме автоответчика. Пакость – санкция, еще пакость – еще санкция. Без битья посуды и криков, пока не выработаются полезные в межгосударственных отношениях условные рефлексы», – отметил он.

«И пусть мы понимаем, что таких упоротых в Грузии все равно меньшинство, но именно это меньшинство заказывает музыку, как наиболее крикливое и активное, именно они «делают погоду» и информационный фон. И именно с ними предстоит пересекаться нашим туристам. Это «элита общества», «соль земли» и прочая и прочая», – заключил Примаков.

«В Грузии произошла настоящая национальная катастрофа – все вино испортилось буквально за время одной телевизионной передачи. Отличное», – сыронизировал телеведущий Евгений Попов.

«У меня большие сомнения в том, что это самодеятельность одного отдельно взятого чудака. Так не бывает. Мастерски вызвали рвотный рефлекс. Но вот сейчас будет показательна реакция грузинской аудитории канала, который контролирует любитель галстуков и убийца спящих детей», – отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Тут не должно быть никаких эмоций, никакого праведного гнева, никаких словесных битв. Нет больше никакой Грузии. Вычеркнуть и забыть. И если грузинская диаспора в России будет также продолжать молчать, то и ее вычеркнуть к *** из России», – призвал военкор Александр Коц.

«Что-то мне подсказывает с небольшой вероятностью, где-то процентов двести, наверное, что грузины доигрались», – отметил писатель Сергей Минаев.

«Потерян разум. Позиция «сильный должен быть умнее и терпеливее» мне никогда не была близка. Да и жизнь доказывает, что медицинское «резать, не дожидаясь перитонита», чаще всего оказывается правильной стратегией. Много историй на постсоветском пространстве могли бы пойти по другому сценарию, не занимай Россия постоянно позицию «понимания» и «прощения», – считает бывший советник президента по интернету Герман Клименко.

«Телеведущий Габуния – это и есть современная Грузия. И весь этот поток оскорблений в адрес покойных родителей человека я воспринял лично. Будто этот грузин целую минуту оскорблял меня и моих родных. Думаю, я не одинок в этом», – признался писатель и блогер Илиас Меркури.

«Так называемый тбилисский журналист Габуния допрыгался. Приехал, парень. Помяните мой прогноз. Георгий Габуния – мерзавец, подонок и негодяй. Служитель сатаны. Тот грузин, который поддерживает этого мерзавца, тоже в моих глазах подонок, мерзавец и негодяй. За слова готов ответить лицом к лицу с любым, кто вступится за эту падаль», – подчеркнул адвокат Шота Горгадзе.

«Да, я понимаю, один плохо воспитанный и очень глупый человек не может быть лицом народа. Да, я знаю, что этот идиот так поддерживает интерес к своей персоне. Весной он прошелся по Иисусу, за что был бит в самом прямом смысле этого слова, а канал и тогда, как сейчас, заявлял, что не одобряет стилистику. Но. Вы можете себе представить, чтобы в эфире российского ТВ таким образом – именно таким, не образно, а прямо и дословно – отозвались о лидере любого другого государства? Той же Грузии, к примеру. Невозможно, правда? Ну вот теперь мы знаем, что цивилизованный, демократический мир выглядит именно так. И чтобы никто не усомнился», – отметила писатель, советник главы Подмосковья Марина Юденич.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России. Власти Грузии обвинили его в провокации. Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что ведущий «позволил себе то, что неприемлемо для Грузии».

У здания телеканала начался митинг с требованием уволить Габунию.

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