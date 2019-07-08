«Рустави-2» возобновил вещание

Грузинский телеканал «Рустави-2», прекративший работу в ночь на понедельник после скандальной выходки ведущего Георгия Габунии, возобновил вещание.

В эфир канала вышли утренние программы, передает РИА «Новости».

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России. Власти Грузии обвинили его в провокации. Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что ведущий «позволил себе то, что неприемлемо для Грузии».

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Множество пользователей социальных сетей, журналисты, блогеры, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

У здания телеканала начался митинг с требованием уволить Габунию. Митингующие забросали здание канала яйцами, требовали уволить журналиста и генерального директора «Рустави-2». Вещание телеканала приостанавливали до «полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов».

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