Выходка Габунии дорого обойдется Грузии

Оскорбления ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес Владимира Путина вызвали резкую реакцию как в России, так и в Грузии. В Тбилиси провокационные высказывания Георгия Габунии назвали преступлением. В Москве констатировали, что грузинский канал, реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, «пробил дно». Какие последствия может иметь выходка Габунии?

В воскресенье грузинский телеведущий Георгий Габуния позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина и его родителей. После эфира у здания телеканала «Рустави-2» в Тбилиси началась акция протеста – несколько сотен человек бросали яйца и бутылки, а также требовали уволить телеведущего. Вещание телеканала было приостановлено, правда к утру понедельника его все же возобновили. Также известно о том, что руководство «Рустави-2» принесло извинения за поведение своего ведущего.

Инцидент не остался без реакции – грузинские власти назвали поведение журналиста провокацией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила Габунию, который «позволил себе то, что неприемлемо для Грузии». Зурабишвили подчеркнула, что разделение страны на два лагеря, поощрение внешнего противостояния и разжигание напряженности в регионе с грузинской стороны недопустимо.

Глава грузинского правительства страны Мамука Бахтадзе назвал случившееся «отвратительным выражением провокации и попытками дестабилизации» Грузии. Он выразил уверенность, что население и «все друзья» Грузии, все «разумные люди» увидят «опасную провокацию» и «отстранятся от этой авантюры». Премьер Грузии заявил о «войне провокаторов против своей страны», а также о «грязной и возмутительной игре с безопасностью государства и граждан».

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая провел параллель между провокацией телеведущего «Рустави-2» Георгия Габуния с действиями фашистской Германии против Польши в 1939 году.

«Телевидение пропагандистов использовало технологию гибридной войны для умышленной провокации. Это напомнило мне события 1939 года, когда по заданию Гитлера «польские диверсанты» напали на немецкую радиостанцию в Глейвице, что послужило поводом ко Второй Мировой войне», – заявил он.

«Габуния и его кураторы хорошо владеют этими технологиями и являются наследниками Рейнхарда Гейдриха, который курировал эту операцию (в Глейвице)», – добавил Маисая.

А эксперт Хатуна Лагазидзе призвала власти Грузии «срочно расследовать факт» провокации Габуния. «Это не было сделано на эмоциях, надо выяснить, кто поручил ему сделать все для того, чтобы спровоцировать наступление российской армии на Грузию. Это преступление против независимости Грузии», – сказала она.

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Затем последовала реакция и с российской стороны: член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил газете ВЗГЛЯД, что случившиеся – показатель грузинской журналистики.

«Потому что ни один адекватный журналист или канал не позволит себе таких вещей в эфире. Это выходит за границы профессиональных стандартов. И хотя грузинские власти осудили эту акцию – само качество грузинской власти таково, что при ней можно оскорблять в эфире лидеров других стран, можно срывать работу парламента, можно бить полицейских и журналистов на улице, можно срывать туристический сезон, потому что не обеспечивается безопасность граждан.

Качество грузинской власти сегодня нулевое. Вот в чем проблема этого беспредела, в том числе и на экранах», – сказал сенатор.

По его мнению, грузинская элита должна не только осудить действия канала и журналиста, но и показать, что в стране есть законная власть, она контролирует ситуацию и живет по стандартам международного права.

«Меры в отношении Грузии уже приняты, закрыто авиационное сообщение, грузинская экономика болезненно почувствует соответствующие последствия этих мер, но и по нашим дипломатическим каналам все соответствующие действия будут предприняты», – заключил Морозов.

Российские журналисты, блогеры и лидеры общественного мнения также бурно отреагировали на случившееся.

Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале напомнила, что реальным бенефициаром «Рустави-2» является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По ее словам, телеканал «буквально только что пробил дно и уже не сможет опуститься ниже».

«Я считаю, что телеканал «Рустави-2», который 18 июля должен быть возвращен своему законному владельцу, не просто обязан принести извинения – за такое поведение перед нашим президентом, безусловно, должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить «остатки» лица в стране, где возможен такой эфир», – заметила она.

А главный редактор RT Маргарита Симоньян посоветовала руководителю «Рустави-2», который переживает за безопасность своих сотрудников, прислать их отдохнуть «на курорты Северного Кавказа, например».

По мнению журналиста Андрея Медведева, Габуния «съехал с катушек». «К сожалению, он, вероятно, не понимает, как это все отразится на его стране в целом. И на отношении к ней. Но какой же подонок. Интересно будет посмотреть на реакцию жителей Грузии. Ну и политиков тоже.

Развитию туризма, а также прочих связей, это видео способствовать не будет. Тут уж к бабке не ходи.

Кстати сказать, руководство канала мат осудило, но пафос выступления одобрило», – отметил он.

«Не могу поверить, что эти слова произнес грузин. Для кавказца оскорбить чьих-то родителей – вещь недопустимая! Это не кавказец! Это шваль и негодяй без понятий!» – подчеркнул репортер Роман Бабаян.

В свою очередь президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что оскорблениями в адрес российского руководства грузинская оппозиция пытается спровоцировать Россию на «карательные меры», чтобы сильнее обострить отношения Москвы и Тбилиси.

По мнению эксперта, на выходку Габунии можно отреагировать «лексикой, которой мы все же владеем лучше и талантливее», но в качестве еще одного варианта предлагается «понять, что же это может значить». «Рустави-2» во времена, когда у власти находился Михаил Саакашвили, «был отобран у прежних владельцев и превратился в рупор мишистов, каковым и остается».

Сейчас партия Саакашвили «почувствовала слабину» властей Грузии, но понимает, что «раскочегаривание антироссийских настроений заканчивается». Поэтому «мишисты» пытаются «спровоцировать Россию на более жесткие действия» в виде «запрета грузинского вина в России и прочих карательных мер в полный рост, как десятилетие назад». Такие действия Москвы позволят партии Саакашвили «потом обвинить правительство».

В то же время российский журналист Владимир Соловьев считает, что пора прекратить «мантры о «высокой культуре, гостеприимстве (Грузии), общих ценностях и народной дипломатии». Он призвал «смотреть правде в глаза». По его мнению,

выходка Габунии является не «провокацией одного отдельного журналиста», а «позицией канала».

«Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения. Мы для них враги и оккупанты», – пишет Соловьев в Telegram.

Российский телеведущий считает, Грузию следует «наказывать рублем». Он предложил ограничить российский рынок для грузинских товаров, а также призвал не «сочувствовать» российским фирмам, которые «стремились вложиться в грузинский бизнес». По его словам, эти компании хорошо сознавали «все риски». Соловьев заявил, что пришло время «спокойных» и «прагматичных» ответов.

Отметим, что Грузия уже начала нести потери и убытки из-за поведения своих властей. Так, с 8 июля вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Такой запрет ощутимо сказался на черноморских курортах республики, где россияне уже аннулировали 80% гостиничных броней. По оценке Национальной администрации туризма Грузии, вероятный ущерб для экономики страны от сокращения турпотока из России составит около 710 млн долларов.

Напомним, на эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами.

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