В Грузии провокацию «Рустави 2» сравнили с действиями фашистской Германии

Эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая провел параллель между провокацией телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего президента России, с действиями фашистской Германии против Польши в 1939 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Телевидение пропагандистов использовало технологию гибридной войны для умышленной провокации. Это напомнило мне события 1939 года, когда по заданию Гитлера «польские диверсанты» напали на немецкую радиостанцию в Глейвице, что послужило поводом ко Второй мировой войне», – заявил он.

«Габуния и его кураторы хорошо владеют этими технологиями и являются наследниками Рейнхарда Гейдриха, который курировал эту операцию (в Глейвице)», – сказал эксперт.

Эксперт Хатуна Лагазидзе призвала власти Грузии «срочно расследовать факт» провокации Габунии.

«Это не было сделано на эмоциях, надо выяснить, кто поручил ему сделать все для того, чтобы спровоцировать наступление российской армии на Грузию. Это преступление против независимости Грузии», – сказала она.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России. Власти Грузии обвинили его в провокации. Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что ведущий «позволил себе то, что неприемлемо для Грузии».

У здания «Рустави 2» прошел митинг с требованием уволить Габунию.

Блогеры осудили Габунию. А телеведущий Владимир Соловьев считает, что скандал в эфире канала «Рустави 2» скажется на импорте грузинских вин в Россию.

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