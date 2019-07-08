Соловьев предсказал «габунию» грузинского вина

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что скандал в эфире канала «Рустави-2», когда ведущий Георгий Габуния нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина, скажется на импорте грузинских вин в Россию.

«Грузинские вина? Нет, не слышал о таких... Хотя, говорят, до вчерашнего дня такие были. А теперь таких вин нет. С ними «габуния» случился», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее Соловьев призвал не оскорблять Грузию в ответ на выходку Габунии, а «наказывать рублем». Он предложил ограничить российский рынок для грузинских товаров. Журналист также считает, что не стоит «сочувствовать» российским фирмам, которые «стремились вложиться в грузинский бизнес».

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Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави-2» оскорбил руководство России. Власти Грузии обвинили его в провокации. Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что ведущий «позволил себе то, что неприемлемо для Грузии».

Множество пользователей социальных сетей, журналисты, блогеры, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

У здания «Рустави-2» прошел митинг с требованием уволить Габунию. Здание телеканала забросали яйцами. Вещание телеканала приостанавливали до «полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов».

Митингующие забросали здание канала яйцами, требовали уволить журналиста и генерального директора «Рустави-2». Вещание телеканала приостанавливали до «полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов».

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