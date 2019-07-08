Соловьев предложил наказание за ругань грузинского телеведущего

Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал провокацию, которую грузинский телеведущий Георгий Габуния устроил на канале «Рустави-2».

Соловьев считает, что пора прекратить «мантры о «высокой культуре, гостеприимстве (Грузии), общих ценностях и народной дипломатии». Он призвал «смотреть правде в глаза». По его мнению, выходка Габунии является не «провокацией одного отдельного журналиста», а «позицией канала».

«Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения. Мы для них враги и оккупанты», – пишет Соловьев в Telegram.

Российский телеведущий считает, что не нужно оскорблять Грузию в ответ, следует «наказывать рублем». Он предложил «ограничить наш рынок для грузинских товаров», а также призвал не «сочувствовать» российским фирмам, которые «стремились вложиться в грузинский бизнес». По его словам, эти компании хорошо сознавали «все риски».

Соловьев заявил, что пришло время «спокойных ответов».

«Не эмоциональных. Прагматичных. Ну, а если одумаются, извинятся, то тогда и поговорим о туризме, торговле и дружбе народов. Не нам за их рынок надо бороться, а им за наш. Хватит чувствовать себя вечно всем должными и во всем виноватыми», – заявил он.

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Напомним, главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что провокация вызвана желанием партии Михаила Саакашвили добиться от России ужесточения экономических мер в отношении Грузии. Грузинские власти обвинили Габунию в провокации. У здания «Рустави-2» демонстранты требуют уволить ведущего.

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