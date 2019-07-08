Оскорбления в эфире «Рустави-2» объяснили желанием спровоцировать Россию

Оскорблениями в адрес российского руководства грузинская оппозиция пытается спровоцировать Россию на «карательные меры», чтобы сильнее обострить отношения Москвы и Тбилиси, заявил главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

В Telegram-канале журнала Лукьянов пишет, что на выходку «ранее нам неизвестного исполнителя Габунии можно не реагировать никак» или же «лексикой, которой мы все же владеем лучше и талантливее».

В качестве еще одного варианта Лукьянов предлагает попытаться «понять, что же это может значить».

Он напомнил, что «Рустави-2» во времена, когда у власти находился Михаил Саакашвили, «был отобран у прежних владельцев и превратился в рупор мишистов, каковым и остается».

По мнению Лукьянова, сейчас партия Саакашвили «почувствовала слабину правительства» Грузии, но понимает, что «момент недавних протестов и раскочегаривания антироссийских настроений заканчивается». Поэтому «мишисты» пытаются «спровоцировать Россию на более жесткие действия», ведь «эффекта в виде запрета грузинского вина в России и прочих карательных мер в полный рост, как десятилетие назад, не достигнуто». Такие действия Москвы позволят партии Саакашвили «потом обвинить правительство».

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«Владимир Ильич Ленин вполне оценил бы и одобрил такую тактику – превратим войну империалистическую в войну гражданскую», – считает Лукьянов, отмечая при этом, что «метод, правда, что-то совсем дебильный избран, но политика сейчас повсеместно – не то чтобы элегантная».

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России. Власти Грузии обвинили его в провокации, а у здания телеканала начался митинг с требованием уволить ведущего.

Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что разделение страны на два лагеря, поощрение внешнего противостояния и разжигание напряженности в регионе с грузинской стороны недопустимо.

«Служит ли это провоцированию новой войны, или является реваншем за незавершенный переворот? В любом случае это действие против страны», – заявила президент Грузии.

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