Сколько денег приносит Россия грузинской экономике?

Российско-грузинские отношения переживают очередной кризис: авиарейсы отменены, артисты отказываются от выступлений и так далее. Так что самое время посмотреть на то, насколько наши страны взаимозависимы.

Показатели здесь довольно красноречивы. Если взять данные «Обсерватории сложностей экономики» Массачусетского технологического института за 2017 год, а с тех пор изменилось немногое, то видно, что Грузию даже с натяжкой сложно назвать одним из ключевых торговых партнеров России – и это относится как к импорту, так и к экспорту.

Так, в 2017 году наша страна импортировала грузинских товаров на 404 млн долларов, в 2018-м – уже на 434 млн. В основном это напитки: вино, минеральная вода, пиво и крепкий алкоголь. На их долю приходится около 43% всего импорта. Еще 32% – ферросплавы. Остальное уже по мелочи. Надо сразу сказать, что в общей структуре российского импорта доля Грузии ничтожно мала – около 0,18%. Похожая ситуация и с экспортом. И цифра здесь примерно такая же – 0,23% (787 млн долларов в 2017-м). Это нефть (18%), газ (4,1%) и пшеница (12%).

Понятно, что даже если Россия полностью прекратит все торговые связи с грузинами, серьезным ударом для нее это не станет. А вот для Грузии все сложнее.

Если взглянуть на эти цифры (434 млн экспорта и 936 млн импорта – с 2017 года цифры немного изменились) из Тбилиси, то эти показатели становятся просто огромными. Общий объем экспорта Грузии – 3,3 млрд долларов, импорта – 9,1 миллиарда. И там и там РФ – основной партнер Тбилиси. В импорте – второй после Турции (10% против 16% у Анкары), в экспорте – так вообще главный, к нам экспортируется 13% от всех грузинских товаров (а если верить данным Грузстата за январь–май 2019 года, теперь и вовсе почти 15%). Главный из этих товаров, конечно, вино – Россия не только остается его главным покупателем, но и с каждым годом наращивает объемы закупок. Причем цифры здесь поражают воображение: за январь–ноябрь прошлого года в Россию отправилось 48,5 млн бутылок, тогда как в остальные страны первой пятерки импортеров – всего 22 млн.

Отдельная история с туризмом – самым, пожалуй, болезненным пунктом в российско-грузинских отношениях. С 2006 года авиасообщение между странами приостанавливали уже трижды, и каждый раз надолго.

И здесь у Грузии серьезная зависимость от РФ. На туризм приходится значительная доля ВВП страны – около 8,1%, в прошлом году международные путешественники принесли ей 3,2 млрд долларов. Россиян среди них было больше всех (16% в 2018-м, а к маю 2019-го – 18%), сообщала Национальная администрация туризма Грузии. Так что если пофантазировать и отнять от трех с лишним миллиардов 16%, получится потеря 512 млн долларов. И подобная перспектива, если верить прогнозу Росстата о падении «российского» турпотока в Грузию на 60-70%, вполне реальна.

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