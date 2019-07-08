Последний рейс из Москвы приземлился в Тбилиси

В Тбилиси приземлился самолет «Аэрофлота» SU 1892, который стал последним перед отменой авиасообщения с Грузией рейсом из России, сообщают информационные агентства.

Самолет вылетел из Шереметьево. Он вернется в российскую столицу в 4.50 мск, передает ТАСС.

С 8 июля вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские, передает РИА «Новости».

Напомним, на эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами.

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщал, что примерно 4,5 тыс. россиян в Грузии не сдали и не обменяли авиабилеты. Минтранс «на всякий случай» выделил дополнительные средства на то, чтобы россияне, которые не обменяли билеты, могли в течение недели вернуться в Россию.

На ваш взгляд Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси? Да

Нет



Основатель и руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили сообщил, что временный запрет на прямое авиасообщение ощутимо сказался на черноморских курортах республики, где 80% гостиничных броней уже аннулированы россиянами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД