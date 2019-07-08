«Рустави-2» приостановил вещание

Вещание телеканала «Рустави-2», у здания которого проходит акция протеста, временно приостановлено, сообщил гендиректор Ника Гварамия.

Гварамия велел «вывести все съемочные группы из эфира» до тех пор, пока «не будет обеспечена полная безопасность». Он сообщил, что пока «Рустави-2» «вообще прекращает вещание», передает ТАСС.

При этом участники акции протеста заверили, что не планируют штурмовать здание.

Оператор телеканала Леван Маргвелашвили на митинге у здания ТВ заявил, что покидает телеканал и порвал свою пресс-карту.

МВД Грузии заявило, что обеспечивает безопасность всех сотрудников телеканала. Напомним, участники акции протеста требуют уволить телеведущего Георгия Габунию, который в эфире нецензурно оскорбил руководство России.

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