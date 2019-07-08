Канделаки и Симоньян отреагировали на ругань в адрес Путина на грузинском ТВ

Телеведущая Тина Канделаки и главред RT Маргарита Симоньян прокомментировали выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» разразился нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина.

Канделаки в своем Telegram-канале напомнила, что реальным бенефициаром «Рустави 2» является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По ее словам, телеканал «буквально только что пробил дно и уже не сможет опуститься ниже».

«В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии», – подчеркнула она.

«Я считаю, что телеканал «Рустави 2», который 18 июля должен быть возвращен своему законному владельцу, не просто обязан принести извинения – за такое поведение перед нашим президентом, безусловно, должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить «остатки» лица в стране, где возможен такой эфир», – заметила она.

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«Я 10 лет говорю о том, что Михаил Саакашвили преступник, негодяй и подлец. Его место не в цивилизованном обществе, а в тюрьме за все то, что он сделал с Грузией и грузинским народом. Такие люди, как он, – причина самых кровавых боен, оставляющих после себя руины. Я желаю ему гореть в аду и с полным основанием делаю это от имени всего грузинского народа», – заключила Канделаки.

«Начальник «Рустави 2» переживает за безопасность сотрудников. А присылайте их к нам отдохнуть. На курорты Северного Кавказа, например», – посоветовала Симоньян.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России. Власти Грузии обвинили его в провокации. Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что ведущий «позволил себе то, что неприемлемо для Грузии».

У здания телеканала начался митинг с требованием уволить Габунию.

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