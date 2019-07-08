Канделаки и Симоньян отреагировали на ругань в адрес Путина на грузинском ТВ

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8 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:54  |  vz.ru
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Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
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США хотят добить отношения Москвы и Берлина при помощи Сирии

США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска, чтобы частично заменить американский контингентФото: Fabrizio Bensch/Reuters
Вашингтон предложил Германии принять участие в наземной операции в Сирии и прислать туда свой воинский контингент взамен уходящего американского. Согласится ли Берлин на неожиданное предложение союзника? И почему для США так важно втянуть немцев в сирийскую авантюру? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Российско-грузинские отношения нужно морозить

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Видимо, пауза от отмены прямых рейсов затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Подробности...

Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 315 комментариев
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      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Канделаки и Симоньян отреагировали на ругань в адрес Путина на грузинском ТВ

               8 июля 2019, 08:37
            Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс,
            Михаил Метцель/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Телеведущая Тина Канделаки и главред RT Маргарита Симоньян прокомментировали выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» разразился нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина.

            Канделаки в своем Telegram-канале напомнила, что реальным бенефициаром «Рустави 2» является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По ее словам, телеканал «буквально только что пробил дно и уже не сможет опуститься ниже».

            «В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии», – подчеркнула она.

            «Я считаю, что телеканал «Рустави 2», который 18 июля должен быть возвращен своему законному владельцу, не просто обязан принести извинения – за такое поведение перед нашим президентом, безусловно, должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить «остатки» лица в стране, где возможен такой эфир», – заметила она.

            На ваш взгляд

             
            Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?


            Обсуждение: 211 комментариев

            «Я 10 лет говорю о том, что Михаил Саакашвили преступник, негодяй и подлец. Его место не в цивилизованном обществе, а в тюрьме за все то, что он сделал с Грузией и грузинским народом. Такие люди, как он, – причина самых кровавых боен, оставляющих после себя руины. Я желаю ему гореть в аду и с полным основанием делаю это от имени всего грузинского народа», – заключила Канделаки.

            «Начальник «Рустави 2» переживает за безопасность сотрудников. А присылайте их к нам отдохнуть. На курорты Северного Кавказа, например», – посоветовала Симоньян.

            Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России. Власти Грузии обвинили его в провокации. Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что ведущий «позволил себе то, что неприемлемо для Грузии».

            У здания телеканала начался митинг с требованием уволить Габунию.

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