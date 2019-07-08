Россияне аннулировали 80% броней на морских курортах Грузии

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, введенный после антироссийских акций в Тбилиси, ощутимо сказался на черноморских курортах республики, где россияне уже аннулировали 80% гостиничных броней.

Об этом ТАСС сообщил основатель и руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Он отметил, что наибольший удар пришелся на морские курорты, но ситуация неблагоприятна и в остальной Грузии.

«Мы можем сказать, что в общей сложности по стране россиянами аннулировано до 60% гостиничных броней», – сообщил Алавердашвили.

От отдыха в Грузии не отказались в основном российские туристы так называемого премиум-класса, уточнил он.

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По оценке Национальной администрации туризма Грузии, вероятный ущерб для экономики страны от сокращения турпотока из России составит около 710 млн долларов.

Напомним, Россия ввела ограничения против Грузии из-за бушевавших в Тбилиси антироссийских акций протеста.

В понедельник, 8 июля, вступил в силу указ президента Владимира Путина, изданный 21 июня, о временном запрете для российских компаний осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан из России в Грузию. С этого же дня вступило в силу решение Минтранса о о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию России.

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