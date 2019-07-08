Москва официально отреагировала на выпад грузинского телеведущего

Москва категорически осуждает беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

В заявлении на сайте МИД России говорится, что Москва рассматривает произошедшее в эфире грузинского ТВ как «еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений».

«Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», – подчеркивается в заявлении.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что в этот раз – в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации – грузинские власти «не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение». Москва обратила внимание и на возмущение, с которым произошедшее было воспринято в грузинском обществе.

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«Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах», – заключил МИД.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России, используя нецензурные выражения. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Множество пользователей социальных сетей, журналисты, блогеры, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что отношения двух стран могут обостриться еще больше.

Сотрудники телеканала «Рустави 2» начали увольняться в знак протеста.

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