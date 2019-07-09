Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Президент Владимир Путин прокомментировал возможное введение санкций против Грузии на фоне антироссийских акций в Тбилиси.

Глава государства подчеркнул, что антироссийские настроения «раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии», передает ТАСС.

«Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу. А все остальное – это производные: и ругань, и брань - это все производные», – добавил Путин.

Он отметил, что к этому нужно относиться «по-серьезному, глубоко», а не реагировать на «внешние проявления каких-то подонков».

Путин также заявил, что выступает против введения санкций в отношении Грузии из уважения к грузинскому народу.

«Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого», – сказал Путин.

Президент добавил, что не стал бы ничего предпринимать для осложнения отношений «ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к руководству России с призывом «не следовать эскалации».

Накануне экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе увидела за оскорблениями в адрес президента России, прозвучавшими в эфире «Рустави 2», «грязную спецоперацию, спланированную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Напомним, вопрос новых санкций был поднят после того, как 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

Власти Грузии обвинили его в провокации, жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. В Кремле сочли произошедшее «большим позором для грузин».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.

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